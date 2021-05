Nueva sanción al volante: ya te pueden multar por el móvil aunque no lo estés usando

La reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se endurece con una nueva aprobación más dirigida a todo aquel conductor que sienta la tentación de coger su teléfono móvil mientras está conduciendo.

Esta medida que a priori parece un tanto estricta, puesto que en realidad te multarán por no estar haciendo uso del móvil como tal, es decir, a partir de ahora no te van a multar solo por ir hablando por teléfono, por contestar un WhatsApp o por ir viendo un video. Ahora te pueden multar por llevar el móvil de la mano, entre las piernas o simplemente colocado en lugar no adecuado de cara a los agentes, quienes pueden suponer que lo has estado usando o que tienes la intención de hacerlo, también cuando estás parado en un semáforo. Pues bien, respecto a esto poca broma y más cuidado de donde llevamos el móvil cuando vamos conduciendo, porque nos puede costar 200 euros y la retirada de 6 puntos.

La DGT ha anunciado esta nueva sanción puesto que en los últimos tiempos se han incrementado los accidentes de tráfico debido a distracciones relacionadas con el uso del móvil al volante. Hasta ahora la ley actual sancionaba únicamente el uso de móvil al volante como infracción grave penada con 200 euros y la retirada de 3 puntos del carnet de conducir, una ley que en la actualidad está desfasada puesto que la mayoría de las personas hace un uso excesivo del teléfono móvil a diario. Por este motivo, la infracción ha pasado de ser grave a muy grave.