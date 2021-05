Mañueco afirma que la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León impulsará el “turismo de calidad” favoreciendo la “recuperación económica”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó este lunes, 17 de mayo, en Salamanca que la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León impulsará la atracción de “turismo de calidad” a la Comunidad, lo que favorecerá su “recuperación económica” tras la crisis derivada por la pandemia. Mañueco, quien inauguró hoy el 23 Congreso Nacional de Historia del Arte, 'Universitas. Las artes ante el tiempo', organizado por la Universidad de Salamanca y el Comité Español de Historia del Arte, en el Paraninfo del edificio de Escuelas Mayores, aprovechó además su discurso para reivindicar la riqueza patrimonial del territorio.

En este sentido, el presidente autonómico elogió la elección de Salamanca para el desarrollo de este congreso semipresencial, como “ciudad Patrimonio de la Humanidad y ciudad universitaria por ocho siglos, con gran conexión hacia Portugal e Iberoamérica”. Asimismo, Mañueco situó a la capital del Tormes como "exponente del patrimonio histórico y artístico de Castilla y León", que según reivindicó es “señal de identidad de la tierra”, ya que “pocos lugares hay con tanta concentración de arte”. De hecho resaltó que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad así lo recoge.

“Estamos orgullosos de esta tierra y de nuestra historia, de la verdadera, la que hacen los historiadores y no los trabajadores de la política o los medios de comunicación”, matizó durante su intervención el presidente, quien añadió también su "orgullo" por la aportación que este patrimonio realiza al conocimiento. “La historia y el patrimonio no tienen que ser ni más ni menos que una palanca para proyectarnos hacia el futuro. No podemos vivir permanentemente contemplando. Por eso, desde el Gobierno de Castilla y León avanzamos en una apuesta clara por el valor patrimonial como un factor de desarrollo y generador de oportunidades”, afirmó.

Mañueco recordó que la Junta de Castilla y León aumentó en esta Legislatura los recursos que destina a conservación, pero fue más allá al asegurar que “eso no es suficiente”, ya que “es necesario garantizar el conocimiento y la protección", pero también "el uso y el disfrute del patrimonio para hacerlo sostenible”. En esta línea se enmarca la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, pensada para "fortalecer la colaboración público-privada y aumentar la digitalización, poniendo las nuevas tecnologías al servicio del patrimonio en toda la cadena de valor”.

El presidente de la Junta ubicó este esfuerzo en el afán por favorecer la “atracción turística” que permitirá una recuperación económica, que “hoy es más necesaria que nunca para tantas familias”. “El turismo de calidad tiene que sustentarse en la riqueza patrimonial de nuestra Comunidad como motor de desarrollo económico. Y eso supondrá un elemento esencial para la lucha contra la despoblación, la generación de oportunidades en el mundo rural y también en las áreas urbanas”, manifestó Mañueco.

El mandatario autonómico recordó que en el “proceso de transformación de Castilla y León” que se inició con el arranque de la Legislatura, “uno de los elementos clave era la puesta en valor del patrimonio”. Por ello, señaló a los historiadores del arte como “protagonistas” de este proceso, dotando de "base científica" a estas actuaciones. “Ya Lope de Vega escribió que por las puertas de Salamanca entra muda la ignorancia y sale con mil laureles, docta y sabia. Podría volver a escribirlo de nuevo hoy gracias a sabios como ustedes”, concluyó Mañueco, como colofón a su discurso inaugural, dirigiéndose a los participantes.

Otras intervenciones

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, destacó durante su intervención la “concordia institucional” y la “recuperación de la presencialidad” como elementos clave en el desarrollo de este congreso. “Castilla y León es el museo más grande del mundo y Salamanca es el laboratorio ideal para los historiadores. Qué acierto su elección. Creo que Salamanca es el lugar apropiado por la tradición clásica de su Universidad y por ser ciudad patrimonial, ya que cada una de las piedras cuenta un historia y es un tesoro”, manifestó el rector.

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, también quiso ensalzar la elección de la ciudad como escenario del encuentro académico. “Salamanca está dotada de una continuidad monumental, al alcance de muy pocas ciudades del mundo, que inspira y enamora. Además, desde el Ayuntamiento hemos hecho una intensa actividad de rehabilitación y puesta en valor del patrimonio”, sostuvo. No en vano, Carbayo recordó que durante la última década se han invertido más de diez millones de euros en intervenciones. “Tenemos un modelo de recuperación patrimonial, puesta en valor y recuperación de espacios que es fuente de empleo y riqueza”, sentenció.

Asimismo, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, reconoció como “un honor” la aportación de La Salina a la celebración del evento. “La Historia del Arte no es otra cosa que la historia de la propia humanidad, de las personas, porque el arte se adentra en la historia de los pueblos, y no solo de sus élites. Es una expresión del talento y las ideas de una sociedad concreta”, valoró el mandatario de la institución provincial, definiendo como “un placer” el hecho de contar en Salamanca con este plantel de investigadores y expertos.

Los detalles técnicos fueron aportados por Rafael López Guzmán, presidente del Comité Español de Historia del Arte, quien afirmó que “durante los próximos días se organizarán en Salamanca exposiciones y debates que demostrarán que la Historia del Arte está muy viva”. Además, la profesora Ana Castro Santa María, presidenta del comité organizador del congreso, especificó que participarán 250 congresistas a través de las casi 150 comunicaciones previstas en el marco del encuentro.