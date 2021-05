El presidente del TSJCyL asegura que el poder judicial está resolviendo los “problemas” ocasionados por la “pasividad” de los restantes poderes del Estado

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, aseguró este lunes, 17 de mayo, en Burgos que el poder judicial está resolviendo los “problemas” ocasionados por la “pasividad” de los restantes poderes del Estado, al tiempo que afirmó que “está cumpliendo con su obligación de una manera excepcional”, que ha hecho, dijo, que “se esté recuperando el prestigio a ojos de la sociedad”.

Lo hizo durante su comparecencia ante los medios de comunicación para presentar la Memoria Anual de actividades y funcionamiento del alto tribunal correspondiente a 2020, donde también declaró: “Este problema que se está echando encima del poder judicial debiera de haber resuelto el poder ejecutivo, con la iniciativa legislativa que tiene el Ministerio de Justicia y el poder legislativo, que es a quien compete dictar leyes”.

En este sentido, preguntado por si percibe un empeoramiento de la imagen de la justicia, Concepción respondió: “Estamos resolviendo las salas del contencioso administrativo de los TSJ con la Ley general de Sanidad de 1986, que ni podía prever ni previó una pandemia como la que estamos sufriendo desde 2020”. Por ello, consideró que “el poder legislativo ha tenido tiempo desde hace un año y medio para actualizar esta Ley de Sanidad”.

Y luego, agregó, que “en muchos territorios existe una legislación especial, que es la que está aplicando la Sala de lo Contencioso respectiva”. Por tanto, afirmó que “no le llama la atención esta disparidad de resoluciones” porque “no es que cada juez haga lo que quiera sino que cada juez aplica la ley de una manera diferente” y porque además, explicó, “las legislaciones en algunos casos son distintas” y “se está pidiendo a las salas de lo contencioso cuestiones distintas en muchos casos”.

Por tanto, el responsable del alto tribunal en Castilla y León entendió que “cada resolución de cada tribunal obedece a una serie de circunstancias diferentes y no debe repercutir en una imagen de la justicia porque no hay disparidad en la resolución, hay disparidad en las circunstancias”. “La responsabilidad, de haberla, debe achacarse al poder del Estado que tenía sobre sí la responsabilidad para resolver el problema y no lo ha resuelto”, aseveró.

En este sentido, Concepción declaró: “No puedo valorar la omisión de quien tenía la obligación de hacer algo y no lo ha hecho”. “Yo, desde luego, si hubiera estado en esa posición hubiera adoptado las medidas legislativas necesarias”, agregó, para apostillar: “Hemos padecido la mayor crisis de los últimos 80 años y creo que ha habido tiempo de tomar decisiones a ese respecto y no de ir parcheando la situación y no se ha hecho. Habría que preguntarlo a quien habiendo tenido la responsabilidad de hacerlo no lo ha hecho”.

Bloqueo en la renovación CGPJ

En cuanto a la situación de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Concepción reconoció que “lo ve con estupor”. “Una institución del Estado, la institución que gobierna al tercer poder del Estado no puede estar en esta situación y no puede haber sobrepasado su mandato en más de dos años, en año y medio como actualmente está”, relató.

Asimismo, incidió en que “ve con muchísimo más estupor” que “el poder legislativo haya maniatado la capacidad de actuación del ese tercer poder del Estado, modificando una Ley Orgánica del poder judicial e impidiendo cumplir con parte de sus funciones”. “Si la responsabilidad de modificar o de sustituir al CGPJ la tiene el poder legislativo, que la cumpla”, exclamó, al tiempo que aseguró que “desde luego, si el nombramiento de los 12 vocales judiciales en el CGPJ recayera en los jueces españoles como decía la Constitución, el CGPJ habría sido reformado en tiempo y forma”.