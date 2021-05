​Carlos Hidalgo habla de la confianza de Sergio Vicente: “Su llegada marcó un antes y un después en mi temporada”

Carlos Hidalgo fue uno de los nombres propios del final de la temporada en el CD Carbajosa Basket. El base señala la buena sintonía con Arturo Cruz en la posición de ‘1’ y también ensalza la figura del entrenador Sergio Vicente. Además, reconoce que su renovación está cercana y solo a falta del acuerdo económico.



Valoración de la temporada. “Ha sido buena. Ha sido más sufrida de lo que esperábamos por cómo comenzamos. Pero también sabíamos que era lo que nos iba a tocar. Es una liga muy competida. Éramos rookies en la competición y hemos tenido muchos cambios en la plantilla”.

De menos a más en lo personal. “Es evidente. En todo. Al principio tuve la mala suerte de lesionarme en la jornada 3. Ahí estaba cogiendo un poco la dinámica del equipo y también de la LEB Plata, porque yo venía de EBA. Fueron dos meses parados. Cuando volví no estaba al cien por cien porque el equipo lo necesitaba. Lo que más me enorgullece de mi temporada es que, pasando por momento muy malos, he logrado sacar de la cabeza. Empecé de cero casi en diciembre y he acabado a buen nivel. Arturo se lesionó en Marbella y el equipo me necesitaba y ahí di un paso adelante”.

Confianza de Sergio Vicente. “Con Jesús jugué poco tiempo porque me tiré dos meses lesionado. Creo que también hubiese tenido importancia con él. Yeyo me conocía y eso fue importante para no empezar de cero. Ha sido bastante fácil adaptarme y la relación es muy buena. Se ha visto que tenía más confianza. Su llegada marcó un antes y un después en mi temporada”.

Alternancia con Arturo Cruz. “Es bastante fácil. Cuando las personas miran por el equipo y no por él mismo, es muy fácil competir. Creo que es un gran compañero y capitán y creo que por eso nunca hemos tenido rivalidad. Si él jugaba más, yo me alegraba porque eso significaba que el equipo tenía más opciones de ganar. Y al revés. También hemos jugado juntos. Cuando él ha estado fuera, hablábamos mucho y me ayudaba. Es un buen capitán y un gran base”.

Continuidad en el club. “Leí las palabras de Sergio Vicente aquí. Quería la continuidad de muchos jugadores. Creo que es la clave para poder tener un crecimiento importante. Es muy importante que haya continuidad en el bloque español. Luego hay una norma nueva que solo puede haber un americano. En lo personal, a mí me gustaría seguir. Es la primera opción que voy a escuchar. Ya he hablado con Sergio Vicente. Nos sentaremos dentro de poco porque ellos están acabando de ver su presupuesto. Tenemos una idea para el año que viene y ahora falta sentarse y ver si estamos en la misma onda. A nivel deportivo y personal estamos y solo faltaría ver un poco a nivel económico. También estoy terminando la carrera y quizá se me abran otras opciones a nivel laboral”.