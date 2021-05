De nuevo, el club Doryoku volvía a participar en una Copa de España Junior, esta vez en Valladolid. Ya el pasado fin de semana los infantiles y cadetes realizaron un gran torneo con muy buenos resultados. El equipo Junior llevaba bastante tiempo sin competir como consecuencia de la pandemia, pero eso no mermó sus ganas e ilusión. En total, siete medallas para los judokas que entrenan en el gimnasio Zarza (Salamanca).



En menos de 60 kilos, Álvaro Antón derrotó a sus rivales en los dos combates que hizo rayando a un gran nivel y demostrando que se encuentra a un muy buen nivel físico y técnico en estos momentos de la temporada.

En menos de 73 kilos, los deportistas del Doryoku lograron dos medallas: Carlos González se hizo con la medalla de plata, mientras que su compañero Martín Rodríguez logró el bronce. Ambos desplegaron un gran Judo consiguieron dos victorias, y una derrota en sus encuentros. Fue una categoría de peso muy disputada en la que finalmente, el representante de la federación madrileña se hizo con el oro.

En la categoría femenina de menos de 63 kilos también llegarían dos medallas. Andrea Rodríguez subió al segundo puesto del cajón y su compañera Valma Cornejo ocupó el tercer lugar. Al igual que en la categoría anterior, la judoka de Madrid lograría la medalla de oro. No obstante, Andrea y Valma realizaron muy buenos encuentros ganando a las otras dos representantes de Castilla y León.

Raquel Sarmiento y Tasio García tuvieron que conformarse con la medalla de bronce en menos de 52 y menos de 100 kilos respectivamente; mientras que Manuel Abascal logró el quinto puesto en menos de 81 kilos. Sin duda, una pena en el caso de Tasio García, el cual lograría la victoria en 3 de los 4 combates iniciales. Finalmente y a causa de un triple empate, se tuvo que repetir la liga, hecho que no benefició al judoka salmantino y que finalmente lograría un meritorio tercer lugar. Raquel tenía rivales de mucha entidad en su categoría pero realizó un buen torneo luchando cada combate. Elena Casado no pudo competir ya que no había rivales en su peso.

El equipo Junior se mantiene a la espera de saber si finalmente se celebrará el Campeonato de España Junior en Alicante el último fin de semana del mes de Junio.