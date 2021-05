Arturo Cruz ha sido el mejor jugador del CD Carbajosa Basket durante la pasada temporada. El base del CD Carbajosa Basket asegura que quiere continuar en el club y también se muestra muy contento por el rumbo que lleva el club desde hace dos temporadas.



Valoración de la temporada. “Es un año de adaptación y de conocer la Liga. A partir de ahí, había que luchar cada jornada. O tienes un proyecto con muchísima solidez y con una plantilla muy potente o cualquier equipo te puede ganar”.

Final muy ajustado. “Recuerdo que hace tres o cuatro temporadas viví algo parecido. Me jugué en la última jornada la permanencia y el playoff. Lo fundamental era salvarse y lo hicimos en el playout”.

Responsabilidad. “He sentido mucha carga de minutos. Los primeros cuatro o cinco meses fueron de muchos minutos. No me ha pesado la responsabilidad pero se ha visto al final que estaba muy cargado y me ha condicionado”.

Continuidad en el CD Carbajosa Basket. “A mí sí me gustaría seguir. Tengo ilusión y es lo que me mueve para seguir jugando al baloncesto. Para mí, lo más importante es disfrutar”.

Crecimiento del club. “Como institución creo que está dando los pasos correctos. En dos años se ha visto cómo ha crecido en gestión de la semana en cuanto a horarios, en el staff técnico… hay que ir poco a poco. En cuanto a la plantilla, si no queremos pasar tantos apuros, hay que mejorar en la confección. Quizá en los jugadores extranjeros, que son un poco la incertidumbre de cómo van a salir. Y luego existen un mayor esfuerzo dinero en algunas posiciones determinantes, como en las interiores”.