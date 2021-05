​El Salamanca CF UDS sigue sin presentar una oferta de renovación a Lolo Escobar y la figura de Antonio Calderón entra en escena

Una vez conseguido el pase a la Segunda RFEF, la atención en el Salamanca CF UDS es el banquillo. Los números de Lolo Escobar son muy buenos. Más allá de las victorias, el técnico extremeño ha logrado levantar a un equipo que tenía tres puntos después de los primeros ocho partidos de Liga.



Sin embargo, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el club no ha presentado ninguna oferta de renovación para la próxima temporada a Lolo Escobar y la situación es complicada.

El nombre que entra de nuevo en escena es el de Antonio Calderón. El ex técnico del Salamanca CF UDS ha oficializado su adiós en la Balompédica Linense y podría volver a sentarse en el banquillo del estadio Helmántico. No en vano, el pasado 6 de mayo reconocía en COPE Salamanca que “volvería al Salamanca CF UDS. Soy consciente de las posibilidades que tiene el club. He estado muy a gusto allí y no descarto volver”.