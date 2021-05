Naiara se convierte en el primer bebé, a nivel mundial, que recibe un trasplante a corazón parado

Este lunes, 17 de mayo tuvo lugar un acontecimiento histórico en el Hospital Gregorio Marañón. Se trata de la primera vez que se realiza en el mundo una trasplante de corazón en asistolia (a corazón parado) y con un grupo de sangre incompatible, a un bebé de tan solo dos meses de vida. La superviviente se llama Naiara, una bebé con problemas de corazón y con una historia que desde luego no ha dejado a nadie indiferente, porque con solo dos mesecitos ya ha hecho historia. Una suerte también es la que ha corrido la pequeña porque este acontecimiento hace tan solo 3 años no lo hubiéramos podido contar, puesto que hasta 2018 este hospital madrileño no permitía realizar trasplantes de corazón a niños con un grupo de sangre incompatible.

El momento del trasplante también ha sido de ficción puesto que el donante fallecido se encontraba en otra comunidad autónoma, lo que ha implicado el desplazamiento de los profesionales del Gregorio Marañón vía aérea hasta el lugar donde se encontraba la pequeña.

Enhorabuena a los extraordinarios profesionales del Hospital Gregorio Marañón.https://t.co/QsilDw9dX7 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 17, 2021





Además desde el Ejecutivo Autonómico según recoge el diario 20minutos afirman que este es un caso “único en el mundo por tres motivos. Por un lado, por tratarse donante y receptor de niños de muy pequeño tamaño; porque elinjerto cardíaco, obtenido con el procedimiento descrito, se implantó tras varias horas de isquemia fría en un centro alejado del hospital donante, algo excepcionalmente descrito; y por tratarse de un trasplante AB0 incompatible, lo que aumenta aún más su complejidad”.

Naiara se encuentra en planta, y evoluciona favorablemente según los médicos.