El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha advertido de que las aglomeraciones en las calles españolas durante los dos últimos fines de semana, tras el estado de alarma, todavía podrían empeorar la evolución de la pandemia de COVID-19.

"Todavía no podemos asegurar que no vayan a tener un impacto en la evolución de la pandemia, pero las probabilidades de que el impacto sea grande son menores día a día debido al avance de la vacunación. Pero no podemos descartar un incremento de casos en los últimos días por las concentraciones del fin de semana pasado y este", ha señalado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa este lunes.

En cualquier caso, Simón ha calificado de "muy favorecedores" los datos de este lunes, con 11.061 nuevos casos frente a los 13.984 positivos del fin de semana anterior. Así, la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 151,82, frente a 162,03 el viernes.

"Son cifras favorables. Prácticamente todas las comunidades autónomas tienen tendencia descendente en los últimos días", ha celebrado, aunque ha advertido sobre las "cifras importantes" de ocupación por COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos (UCI), que "va reduciéndose" pero aún en valores altos.

"Los fallecidos han pasado de tener una edad media de 81 años en marzo y abril del año pasado a 68 años actualmente. Tenemos cada vez mejor protegidos a nuestra población vulnerable. Los casos graves siguen siendo los más vulnerables, pero cada vez menos. Al tener menor población vulnerable con probabilidad de fallecer, las personas que van a sobrevivir ocuparán más tiempo las camas UCI. Esto hace que las UCI desciendan más despacio", ha esgrimido.

Así, el epidemiólogo considera que "la población inmune está protegiendo a los más vulnerables que pueden generar más casos de hospitalización". "En los grupos por edades de los 60 años todavía no hay un volumen suficiente de población vacunada para impedir que pueda haber transmisión", ha recordado.