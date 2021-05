​Emese Hof renueva con Perfumerías Avenida

Perfumerías Avenida continúa perfilando su plantilla de cara al próximo curso. Tras el fichaje de Nogaye Lo y las renovaciones de Silvia Domínguez, las hermanas Samuelson, Andrea Vilaró y Leo Rodríguez, el club azulón ha anunciado que también continuará en el equipo Emese Hof.



La holandesa, de apenas 24 años y que llegaba a Salamanca hace dos después de terminar su periplo universitario en Estados Unidos, se ha consolidado como una de las interiores de referencia en Europa, ganando protagonismo con el paso de los dos cursos en el equipo charro.

Fundamental para Roberto Íñiguez tanto en ataque pero especialmente en defensa, la apuesta de futuro de Hof se ha convertido en una realidad. La idea tanto del club como de la jugadora es seguir creciendo y seguir sumando grandes actuaciones que le han llevado a promediar 8 puntos y 6 rebotes en unos 20 minutos de juego este último año.

Por su parte, la pívot holandesa ha señalado que se queda porque “me encanta este lugar, los aficionados, tenemos un gran equipo… He disfrutado mucho estos dos años”. Y es que, tras terminar la universidad, Emese considera que ha tenido mucha suerte y ha reconocido que no continuaría “si no me encantara donde estoy y creo que puedo seguir creciendo como jugadora, soy afortunada que el primer lugar profesional al que he ido fuera Salamanca. Es que es un lugar fantástico”.

Precisamente, esa posibilidad de aprender ha ayudado a tomar la decisión. “Tenemos un gran grupo de jugadoras y staff y siento que puedo seguir aprendiendo de todos ellos, no sólo como jugadora, si no como persona y tener buena química como hemos tenido este año, ayuda”, ha sentenciado la interior holandesa en declaraciones para el club.