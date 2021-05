Apple Music y Amazon Music, una carrera de fondo para alzarse con el liderato

No es de ahora que Apple y Amazon, los grandes gigantes llevan tiempo disputando una carrera de fondo con el fin de obtener el liderato. De esta manera, en el momento en que una empresa lanza una iniciativa, la otra no se demora en hacerla pública. Y esta vez, no iba a ser distinto.

Ambas han anunciado cambios referentes a una mayor calidad de audio en sus respectivas aplicaciones Apple Music y Amazon Music. La única diferencia es que esta vez Amazon ha tenido la iniciativa y estos servicios ya se pueden disfrutar en esta plataforma, sin embargo Apple no los tendrá disponibles hasta junio. Importante es tener en cuenta que estas funciones serán totalmente gratuitas.

El objetivo de esta mejora implica que los usuarios pueden escuchar más de 75 millones de canciones sin que pierdan una milésima de calidad, de manera que sonaran como recién grabadas en el estudio.