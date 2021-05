La Oreja de Van Gogh encabeza el cartel de San Juan de Sahagún

La Oreja de Van Gogh es el plato fuerte de la concejalía de Cultura para estas fiestas de San Juan de Sahagún, las cuales tendrán un cartel cultural eminentemente charro. A la actuación del afamado grupo de pop se le sumarán otros cuatro espectáculos musicales, tres de artistas locales, y tres estrenos teatrales, también estos de compañías salmantinas.









Las celebraciones se desarrollará entre el viernes 11 y el domingo 13 de junio, y los espectáculos será acogidos por el Teatro Liceo, el DA2, el CAEM, el Patio Chico. La concejala de cultura, María Victoria Bermejo, señaló que todas estas actividades se realizarán "respetando las medidas de seguridad como la distancia social y el aforo limitado". Asimismo, matizó que "si en las últimas horas las decisiones de la Junta nos permiten aumentar el aforo estudiaremos cómo realizarlo".

Las entradas e invitaciones para estos eventos podrán adquirirse a través de la página web de Ayuntamiento, pero también se han puesto a la venta algunas en la taquilla del Teatro Liceo para aquellas personas que pudieran tener dificultades en conseguirlas por vía telemática.

“Una programación en la que destaca la presencia de compañías de teatro y grupos de música salmantinos y que se va a desarrollar en espacios seguros para poder cumplir con todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias relacionadas con el coronavirus”, ha dicho la concejala.

La programación musical



La programación musical de San Juan de Sahagún incluye los conciertos de los grupos La Oreja de Van Gogh y Nil Moliner en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música.

La Oreja de Van Gogh presentará su octavo disco de estudio, que lleva por título “Un susurro en la tormenta”. Un trabajo que se suma a una magnífica trayectoria que incluye: siete álbumes de estudio, cuatro recopilatorios y cinco en directo a sus espaldas. La Oreja suman ya más ocho millones de ejemplares vendidos en el mundo, lo que les convierte en el grupo nacional con mayor nivel de ventas del siglo XXI, pero además, han conseguido 50 discos de platino y oro, incontables números 1 y premios como el Grammy Latino, el MTV internacional, el MTV Latino, cinco Ondas y dos Premios de la Música. Su concierto será el viernes 11 de junio, a las nueve de la noche, y las entradas tienen un precio de 27, 30 y 34€ (más gastos de gestión).

Nil Moliner es músico y compositor. Con su disco debut “Bailando en la Batalla” ha alcanzado el nº2 en la lista oficial de ventas de álbumes en España y el nº1 como artista español en su semana de salida. Su single “Soldadito de Hierro” se ha posicionado en el Top 10 de música en Instagram y ha ganado el certificado de Doble Disco de Platino en España. Nil Moliner cuenta ya con otro Disco de Platino por “Mi Religión” y cuatro Discos de Oro por “El Despertar”, “Esperando”, “Hijos de la Tierra” y “Sin Tu Piel”. En 2020 obuvo el premio a Artista Revelación por Los40 Music Awards. Su concierto está previsto el sábado 12 de junio, también a las nueve de la noche, y las entradas cuestan 20, 22 y 24 euros (más gastos de gestión).

En el Patio del DA2 están previsto los conciertos de los grupos salmantinos The Son of Wood (11 de junio), Santinvanquis (12 de junio) y Kike M (13 de junio). Los tres darán comienzo a las siete de la tarde y la entrada será con invitación.

The Son of Wood es un grupo forjado en las calles de Salamanca que combina instrumentos como guitarra acústica, armónica, violín, bajo y batería con influencias folk, rock, indie y country. Entre sus principales características destacan sus letras crudas que narran realidades cercanas, frustraciones y miedos con un mensaje inconformista, así como la increíble calidad y complicidad que manifiestan en su directo. En el último año pre-pandemia, The Son of Wood estaba inmerso en una gira nacional, dando más de 50 conciertos en más de 30 ciudades españolas.

El joven grupo salmantino, Saltinvanquis, ganador del I Concurso Municipal de Bandas de Salamanca, presentará su primer disco en el Patio del Da2, el día 12 de junio, día de San Juan de Sahagún, patrón de la ciudad. Saltinvanquis es un grupo de música underground formado por Manu Corrales y Bruno Pino en 2017, con influencias de bandas como Ketama, Kiko Veneno, Los Delincuentes o Extremoduro. Actualmente, sus temas tienen un estilo personal, con influencias y sonidos tanto del rock y del funky como del flamenco o del reggae. Tras un largo camino haciéndose hueco, el pasado mes de noviembre ganaron el I Concurso de Bandas de Salamanca convocado por el Ayuntamiento y ahora presentan su disco “Amar hasta doler”.

Después de más de 15 años formando parte de diferentes bandas de Salamanca, Kike M decidió trasladarse a Madrid y emprender su propio proyecto musical en solitario. En sus canciones hay rock en castellano, tambores a tierra, folk y melodías épicas cargadas de rabia luminosa. En 2018 grabó un E.P. de tres canciones titulado “Pobladores del suelo, las nubes y el mar” y ha ido publicando muchos más temas a través de su canal de YouTube. Con estos temas bajo el brazo ha ido recorriendo todo el país, combinando los formatos en solitario, en trío o con toda la energía de mi banda. En pleno confinamiento logró financiar, mediante una campaña de crowdfunding, la grabación y edición de su primer L.P. titulado “Antipersonal”, del cual ya hay publicados varios adelantos, uno de ellos bajo el sello de la nueva discográfica Metales Preciosos Música & Discos. Recientemente ha publicado el tercer single, “La Fortaleza”. Este concierto será supondrá una pre-escucha exclusiva del nuevo disco en directo.

Programación teatral



La programación teatral se desarrollará en dos escenarios, el Liceo y el Patio Chico, y contará con la participación de tres compañías locales que ofrecerán tres estrenos absolutos.

La compañía Jes Martin´s y Miguelón estrenarán “ENTREVISTAS INSÓLITAS. Hoy: San Juan de Sahagún”, un espectáculo recomendado para todos los públicos protagonizado por el patrón de la ciudad, San Juan de Sahagún, que acude a unos de los programas más importantes de la televisión para contar detalles de su vida, sus milagros más significativos realizados en la ciudad de Salamanca y otra serie de acontecimientos de una forma amena a través de distintas situaciones cómicas de humor blanco destinado a todos los públicos. Serán los días 11 y 12, a las 19’30 horas, en el Patio Chico y la entrada es con invitación.

El sábado 12 de junio, en el Teatro Liceo, la compañía salmantina Kamaru Teatro ofrecerá el estreno absoluto de la obra de teatro “LA RED”. La RED es una organización secreta que lucha contra el ciberacoso, utilizando métodos y tecnología alternativa para detener los casos que encuentra por internet. Pero la RED también sufre ataques. Ante el acecho de un hábil hacker, la RED se ve obligada a hacer un nuevo fichaje. La llegada de este personaje supone un cambio en su estrategia y les hace mostrar sus motivaciones y debilidades en su lucha contra el ciberbullying. Las redes sociales e internet son una extensión de nuestra vida. LA RED muestra la cara menos amable de las nuevas tecnologías y de los múltiples casos de acoso que se dan en el día a día. El acoso por las redes sociales cobra una dimensión en la que no hay horarios, no hay fronteras, no hay edades y sobre todo no hay identidades.

La realidad cotidiana de los personajes se entremezcla con la urgencia de los casos de acoso que veremos a través de las pantallas de una sofisticada inteligencia artificial. El resultado es un trepidante thriller que muestra una actual problemática sobre la que la sociedad tiene que tomar conciencia.

Esta obra forma parte del programa de apoyo a la creación escénica impulsado por el Ayuntamiento de Salamanca. Las entradas para asistir a este estreno tienen un precio de 9, 12 y 15 euros.

Y por último, la compañía Teatro popular de Garrido ofrecerá el estreno absoluto de La farsa del abogado candalapuerta, otro de los proyectos seleccionados por el Consistorio dentro del programa de apoyo a la creación escénica. Será el domingo 13 en el Patio Chico, a las siete y media de la tarde, y la entrada será con invitación.

Este espectáculo está ambientado en la Salamanca medieval. Allí el abogado Candalapuerta está sin blanca, y para recobrar el favor de su esposa consigue que la viuda del Pañero le entregue género sin tener que pagarlo. Más tarde, frente al Juez, defiende a un pastorcillo que se quedaba con las ovejas de la viuda. El público asistirá entre risas y música a un mundo en el que todos persiguen su propio interés. Un espectáculo familiar basado en una farsa medieval en el que nos reencontramos con el teatro popular que se ha hecho en las plazas de Europa desde tiempos inmemoriales.

Protocolo de seguridad

Todos los espacios que acogerán estas actividades culturales contarán con un refuerzo de seguridad.

Las localidades habilitadas son de 1, 2, 3 ó 4 butacas juntas, con distancia de seguridad entre grupos. Cuando sea más de una entrada se venderán en bloque para garantizar que quienes las compran sean convivientes o formen parte de un mismo grupo.

En el Teatro Liceo el aforo máximo será de 221 butacas repartidas de la siguiente manera: 156 en patio de Butacas, 35 en el 1er anfiteatro y 30 en el 2º anfiteatro.

Se dispondrá de tres accesos diferenciados: uno para el patio de butacas, otro para las butacas pares de anfiteatros y el tercero para las butacas impares de anfiteatros. Se colocarán tres dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico, uno en cada entrada. Y se reforzará el personal de sala, además de la limpieza y desinfección.

En el CAEM el aforo máximo será de 411 personas repartidas entre el patio de butacas (309) y el anfiteatro (102). Se han habilitado tres accesos: una puerta dará acceso a las butacas pares del patio de butacas; otra de las puertas se habilitará para los que tengan entradas de butacas impares del patio de butacas; y otra para el anfiteatro. Se colocarán tres dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico, uno en cada entrada. Se reforzará el personal de sala, así comola limpieza y desinfección.

En el Patio del DA2 el aforo será de 330 sillas colocadas con una distancia de un metro y media entre ellas.

Y en el Patio Chico la distancia entre sillas también será de 1’5 metros, con un aforo máximo de 190 localidades.