La DGT impone una solución para acabar con el problema de los ‘coches zombies’

Es importante comenzar destacando el principal objetivo que tiene en mente la DGT tras la toma de esta decisión. Una decisión, por cierto, necesaria. Se trata no solo de frenar, sino de erradicar las bajas temporales indefinidas, ¿por qué? Sencillo.

Continuamente se están produciendo casos en los que conductores renuevan sus coches, cambian un coche viejo destartalado, a causa de una importante avería o simplemente por el excesivo número de kilómetros que hace que no le merezca la pena tenerlo en funcionamiento. Y claro que para esto existen los desguaces, sin embargo en muchas ocasiones nos encontramos con casos en los que ciertas instituciones no actúan de una forma legal, dando lugar a los ya conocidos como ‘coches zombies’ (vehículos que en lugar de haber sido dados de baja, acaban en manos de desguaces ilegales que se dedican a traficar con ellos). De ahí, que muchos de estos vehículos sean dados de baja “temporalmente”, un trámite que al no tener caducidad en el tiempo pueden prorrogarse de manera indefinida sin que el dueño legal del vehículo tenga consciencia de ello.

El objetivo de la DGT es erradicar este problema. Por ello y como anuncia La Sexta “los propietarios de un vehículo que se encuentre en situación administrativa de baja temporal recibirán una carta cuando se aproxime el año desde que el vehículo fue dado de baja, informándoles de esa circunstancia”.