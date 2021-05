Igea pide "no dar a los españoles un nuevo espectáculo" y que las comunidades autónomas actúen de forma igualitaria con los menores de 60 años que recibieron Astrazeneca

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, aseguró a Ical que "se va a trabajar hoy en el Consejo Interterritorial de Salud con la intención de no dar a los españoles un nuevo espectáculo, para que no haya unas comunidades autónomas que hagan una cosa y otras lo contrario", en relación a los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de Astrazeneca. Así se lo ha trasladado al Gobierno de España, a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y al delegado de Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo.

"Hay algunas cosas que no entendemos, porque no se sujetan desde el punto de vista científico, epidemiológico y de la salud pública. No lo entendemos, por lo que vamos a ver que ocurre en el Interterritorial. Pero nosotros si que tenemos una cosa clara y es que nuestra obligación es proteger a la población y tomar las medidas que sean más efectivas para su protección. Si no se nos explican algunas cosas tomaremos aquellas medidas que entendamos que protegen mejor a la población, a más ciudadanos y en el menor tiempo posible", afirmó Igea durante su visita a Palencia.

"Vamos a esperar lo que sucede en el Consejo Interterritorial de Salud, pero pensamos que no sería bueno para la Comunidad y el país que mañana hubiera regiones que vacunaran con unas dosis y otras con marcas diferentes". Por ello, insistió en que, desde "la centralidad de la posición de Castilla y León en este asunto, están intentando que esto no suceda".