​Maite Cazorla, renovada: la base canaria se queda en Perfumerías Avenida otros dos años

La sala de máquinas de Perfumerías Avenida tiene su presente y su futuro garantizado. Si hace unos días era Silvia Domínguez la que renovaba por dos temporadas, ahora ha sido Maite Cazorla la que ha hecho lo propio, firmando por otros dos cursos con el equipo azulón.



La base canaria, que llegó hace dos temporadas procedente de la NCAA, donde jugó la Final Four -siendo la primera española en lograrlo-, ha ido creciendo a pasos agigantados desde que se enfundó la camiseta de Perfumerías Avenida, pasando de promesa del baloncesto español a una realidad más que patente.

De hecho, no solo se ha convertido en una fija para Roberto Íñiguez, que le ha dado numerosos minutos en pista junto a Silvia para repartir el juego y aprovechando su potencial desde el perímetro, sino que también es una asidua de la Selección Nacional, con la que ya prepara el Eurobasket.

Este año ha disfrutado de su primera temporada en Euroliga, promediando 7 puntos y 3 asistencias y siendo fundamental en momentos determinantes; lo mismo ha ocurrido en la Liga Femenina, donde ha logrado ser la tercera mejor triplista del campeonato.

“Cuando tengo algo claro voy a por ello, y quería repetir”

Seguro que no faltaban “novias” en toda Europa para Maite, pero la canaria lo ha tenido claro. “Me quedo porque estoy muy cómoda, me encuentro muy bien con el equipo. El cuerpo técnico se ha portado genial, la afición… y quiero seguir aquí, al menos, dos años más. Estoy muy contenta y me siento muy a gusto, que eso es muy importante. Cuando tengo algo claro voy a por ello, y tenía claro que quería repetir”, ha apuntado al departamento de Comunicación del club charro.

Dos bases nacionales para dirigir al equipo, un lujazo para Avenida y también para Maite: “Silvia me ha ayudado muchísimo estos dos años, y creo que puede seguir ayudándome muchísimo. No sólo dentro de la pista, también fuera puedo aprender mucho de ella”. Tras una temporada excepcional, la canaria reconoce que “todo el mundo se quedará con los títulos, pero yo me quedo con el buen rollo que ha habido, con el trabajo y la ambición que teníamos. Individualmente he dado un paso adelante, mis compañeras y staff me han ayudado a tener más confianza. La confianza es todo, también incluso a nivel físico y tácticamente”, ha sentenciado la canaria para el CB Avenida.