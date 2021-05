Consejos para romper el hielo frente a un extraño

Qué difícil es entablar conversación con una persona que no conoces de nada. El ser humano es sociable por regla general. Incluso está comprobado que necesita sentirse querido para estar feliz, sin embargo lo de hacer nuevos amigos a más de uno le cuesta lo suyo. Situaciones como esperar en una cola, estar en un ascensor, en un autobús, en el tren o en cualquier sala de espera genera un ambiente de tensión.

El silencio muchas veces es incómodo, sobre todo cuando la persona que tienes al lado no es alguien de tu entono, sino un desconocido con el que te ves en la obligación de compartir unos minutos o incluso unas horas al lado. ¿Qué hacer en estas situaciones para romper el hielo?

Lo principal respecto a esto es no sentir miedo. No tenemos por qué sentirlo, ni tan siquiera sentir vergüenza algo también muy común, porque ¿por qué hacerlo? Sea quien sea quien tengamos en frente o al lado es otra persona igual que tú, con diferentes vivencias, diferente cultura, diferentes valores, diferentes creencias pero eso es lo bello de conocer a alguien, lo que la diferencia de ti.

Es cierto, que en la nueva era digital entablar conversación se hace más complicado puesto que la mayoría de la gente, y más los jóvenes, llevan auriculares puestos cuando van por la calle, cuando van de viaje etc, esto solo hace que dé más reparo a la hora de entablar conversación, pero solo es una especie de barrera que hace sentir más seguro al otro, lo que no quiere decir que no quiera hablar contigo. Nunca te lo tomes como algo personal.

Otro aspecto a tener en cuenta es saber preguntar y saber escuchar, fundamental en una conversación con un desconocido. Obviamente hay que saber qué preguntar y que no, pero eso te lo marcará siempre la otra persona, por ello el lenguaje no verbal, los gestos, las acciones del otro son tan importantes. Observar para aprender.

Para romper el hielo siempre vas a poder acudir a los temas clásicos, como hablar del tiempo, o en este momento de la pandemia. Pero también puedes atreverte y ser más original, eso suele ganar puntos. Eso sí, original pero humilde y elegante, nada de ir de creído o de sabelotodo en la vida, que eso resta más que suma.

En la vida hay que probar para saber si gusta. Muchos estudios demuestran que hablar con gente nueva es una manera de levantar la autoestima y de superar barreras, porque muchas veces es más fácil exteriorizar nuestros sentimientos a un desconocido que a personas cercanas. Además, está comprobado que hablar con extraños es bueno para la salud, pero para ello hay que atreverse y probar, quién sabe, igual el desconocido que tienes a tu lado se convierte en un gran amigo.