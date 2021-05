Perfumerías Avenida ya cuenta con nueve jugadoras para la próxima temporada. El club ha anunciado la continuidad de la americana Bella Alarie. La pívot llega mediada la campaña anterior y ha ido creciendo a las órdenes de Roberto Íñiguez.

La americana se destapó en el tercer y último partido de la final de la Liga Femenina con catorce puntos. Además, su media en Avenida en playoff ha sido de ocho puntos, cinco rebotes y once de valoración.

"Desde el momento que llegué, el equipo me ha recibido con los brazos abiertos, he disfrutado cada instante sobre la pista y lo mejor ha sido el título final, pero ser capaz de jugar con estas jugadoras que me han enseñado tanto ha sido una gran experiencia. Quería sentirme como en familia, unas compañeras que me encantaran y disfrutar de la experiencia. El staff ha hecho un trabajo increíble conmigo, siento que crecido mucho en sólo tres meses y son dos puntos fundamentales que buscaba y los he encontrado en Salamanca", ha explicado la americana en la web de Perfumerías Avenida.







En estos momentos, el conjunto charro tiene en sus filas a las bases Silvia y Cazorla; las exteriores Samuelson, Leo y Vilaró; y las interiores Katie Lou, Hof, Alarie y Lo.