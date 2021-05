El Gobierno quiere crear una nueva prestación por crianza de hijos menores de 18 años

El Gobierno propone la creación de una nueva prestación por crianza de hijos menores de 18 años, que, en un primer momento, se dirija a familias en situación de riesgo de pobreza que no cumplen los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV), y después se amplíe después al resto de familias del país.



Así lo pone de manifiesto el documento 'España 2050' presentado este jueves 20 de mayo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cree que "si no se hacen reformas de calado ni se apuesta por políticas redistributivas más ambiciosas, la desigualdad en España podría estancarse en los niveles actuales o incluso aumentar de aquí a 2050".

Según indica el documento "por su diseño", el Ingreso Mínimo Vital "tendrá un limitado efecto redistributivo, aunque sí será clave en la reducción de la pobreza extrema". Por ello, se propone crear una nueva prestación por crianza de hijos menores de 18 años, así como reformar las prestaciones familiares.

En este sentido, detalla que las políticas de soporte económico de los hogares con hijos e hijas a cargo se concentran, básicamente, en el tratamiento que hace el IRPF de la institución familiar, y destaca que "estas no tienen efecto sobre los hogares con menores y rentas más bajas, que son protegidos de manera claramente insuficiente".

"En concreto, aquellas personas y familias que no presentan declaración del IRPF porque no obtienen rentas no pueden beneficiarse del ahorro fiscal correspondiente a las cargas por descendientes", apunta.

En el medio y largo plazo, el Ejecutivo cree que se debería cambiar el tratamiento fiscal de las cargas por descendientes para que, como ocurre con la deducción por maternidad, pudieran ser devueltas al contribuyente en el caso de aquellos hogares que no tienen obligación de tributar, pero cuyos ingresos anuales están por encima del umbral del IMV.

Entre los objetivos definidos en el documento, de casi 700 páginas, también se propone reducir la desigualdad de la renta hasta converger con la media actual de la UE-27 en el medio plazo y la de los países de la UE-8 en 2050.