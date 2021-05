Los propietarios tendrán que avisar con 4 meses de antelación a sus inquilinos la no renovación del alquiler

Comunicar con hasta 4 meses de antelación la no renovación de un contrato de alquiler, por parte de los propietarios es en verdad una medida que lleva en vigor en todos los contratos desde marzo de 2019, según ha comunicado José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). Sin embargo, hasta ahora lo que hacían aquellos propietarios que no pretendían romper el contrato de alquiler con sus inquilinos tras 5 o 7 años, era avisar con 30 días de antelación, pero ese mes de antelación parece ya no ser suficiente.

No hacerlo, una vez que llegue la fecha de vencimiento y transcurridos los 5 años de duración o los 7 si el arrendador es una persona jurídica, puede hacer que el arrendamiento se prorrogue hasta 3 años más, según dicta el Real Decreto Ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Por el contrario, si el inquilino no comunica al propietario con 2 meses de antelación que quiere romper el contrato, se puede enfrentar a una anualidad, o en su caso asumir una pena prevista.

A raiz de estas circunstancias, José Ramón Zurdo confiesa que habrá muchas situaciones inoportunas que estarán fuera de plazo, y por ello muchos contratos de alquiler se extenderán hasta los 8 años, y hasta los 10 si el arrendador es una persona jurídica.