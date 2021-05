​Lolo Escobar habla de su renovación: “Me han preguntado si quiero seguir y yo les he respondido que sí. No hay ninguna oferta en firme”

El entrenador del Salamanca CF UDS, Lolo Escobar, reconoció que el club le ha preguntado si quiere seguir pero que no hay ninguna oferta formal aún. El técnico del equipo charro quiere disfrutar en el último partido de la temporada.



Valoración. “Hoy ha habido un segundo en el que me he quedado fuera del entrenamiento porque se estaban divirtiendo y disfrutando. Una pena que se acabe ya. El objetivo virtual lo hemos conseguido tarde. Me ha gustado mucho sentir que ellos lo estaban disfrutando”.

Ambiente. “Me gustaría que fuera algo parecido a lo de Unionistas y lo del Oviedo B. Un ambiente que convierta al equipo casi en invencible. Me gustaría irme con los tres puntos y con una racha de doce partidos sin perder”.

Permanencia virtual. “No le he dado ninguna importancia. Vamos a ir a ganar el partido. Hemos trabajado para ganar al Sporting B. Van a seguir peligrosos y van a ser gente joven y con algunos jugadores internacional. La semana pasada metió un 1-3-5-2 y pueden repetir eso”.

¿Último partido? “No tengo ninguna sensación ahora mismo. Vine aquí a hacer un trabajo y lo he hecho. Estoy contento por ello. Yo también me quiero divertir y no estar con esa presión bestial que hemos tenido estos meses”.

Acercamiento. “Ha habido un acercamiento con club. Me han preguntado si quiero seguir y yo les he respondido que sí. No hay ninguna oferta en firme. Me encantaría seguir aquí”.

Foto con Dueñas. “La foto era un poco: “se ha conseguido el objetivo”. Es una foto de todos. Luego, el acercamiento me ha hecho ilusión pero siempre con cierto reparo porque no hay una oferta encima de la mesa. Para seguir, me gustaría que se me escuchará tanto en confección de cuerpo técnico y plantilla. Luego hay trabajo por delante para ver qué quiere el club y qué quiero yo y ver en qué cede cada uno”.

Bajas. “Sepúlveda y Casado son baja. Nacho, el ‘superhombre’, ha hecho un esfuerzo enorme. Ha jugado con una fractura completa en una costilla. Siempre nos ha ayudado. Lleva aguantando dolores casi un mes”.