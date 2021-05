El entrenador de Unionistas, Hernán Pérez, cuenta con una cláusula de renovación automática tras el ascenso a Primera RFEF. El asturiano, no obstante, siempre ha mostrado su predisposición a continuar en Unionistas (siempre y cuando el próximo director deportivo cuente con él).

El pasado 18 de mayo, el propio Hernán Pérez reconocía en SALAMANCA24HORAS sobre su renovación: "Tenemos que sentarnos y ver muchas cosas. Primero, qué proyecto va a haber y qué objetivo se va a marcar. También qué gente va a trabajar, tanto jugadores como cuerpo técnico. Y también en qué infraestructuras vamos a trabajar. Y si se da todo eso, estaría encantado; si no se dan las circunstancias y no podemos ser un rival digno de los otros 39, habrá que explicar la situación”.

En especial, indicía sobre las infraestructuras para el día a día. "Se lo he dicho al club. Este año nos han quitado jugadores equipos de nuestra categoría superiores pero es que el año que viene nos van a quitar jugadores equipos de categorías por debajo. Por tema de infraestructuras. Es que no tenemos un gimnasio, una sala para hacer una sesión de vídeo… las cosas más elementales. No pedimos nada que no tengan equipos de Tercera División. Los jugadores valoran mucho las categorías y el dinero, pero también desarrollar en condiciones buenas su trabajo. Ni agua caliente, ni luz… ni condiciones mínimas básicas. Yo no vengo de la élite, sino de equipos de infantiles, cadetes o Tercera División y siempre había tenido lo mínimo. Lo que hay que saber es que muchos jugadores pueden decantarse por otros equipos si no tenemos unas infraestructuras mínimas”, continuaba Hernán Pérez.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el Numancia sigue de cerca al técnico asturiano. Aunque todavía no ha habido oferta formal, la temporada de Hernán Pérez en Unionistas no ha pasado desapercibida en el conjunto soriano, que jugará la próxima temporada en Segunda RFEF.