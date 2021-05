El Club Deportivo Guijuelo cerrará la temporada 2020/21 este sábado. Un año para olvidar en lo deportivo pero para aprender si no se quieren repetir los mismos errores. Una campaña que empezó en Segunda B y acaba en Tercera RFEF.

Este sábado, a las 16:30 horas, los chacineros reciben en el Municipal Luis Ramos al Lealtad (también descendido). La atención está en la despedida como futbolista profesional del capitán Jonathan Martín.

"El objetivo es que vuelva a haber otra vez un montón de rotaciones. Van a jugar muchos que no jugaron el otro día en Gijón y gente que por su currículum en el Guijuelo me gustaría premiarles y que terminen en el campo. No digo que los demás no se lo merezcan, pero no es lo mismo Carlos Rubén, Razvan o el capi si llega y me gustaría que se despidan en el campo si están bien", ha asegurado el técnico Chuchi Jorqués en rueda de prensa.

El palentino también habló sobre su futuro en el club: "Mi primera opción prometo que es el Guijuelo, pero si se alargan las semanas tengo que buscar mi futuro, es algo coherente y no es hacer mal a nadie. Hemos descendido hace tres semanas, si pasa cierto tiempo tengo que buscar mi futuro. Imagina que me llaman para ir de analista a un lado, de adjunto a una dirección deportiva o de entrenador…no puedo decir que no, cuando han pasado. Sería injusto si me llaman el martes y me fumo al Guijuelo, porque habría incumplido mi palabra, pero han pasado tres semanas desde que descendimos y si me voy otra para casa sería un mes. Si en un mes ellos no tienen decidido el futuro de los que estamos aquí, por lo que sea, ya no depende de mí. Si me llaman escucharé, pero un mes es un tiempo acorde para que te puedan decir si sí o si no, si hay que esperar o no, o qué opciones hay por delante. Me encantaría quedarme y hacer un buen proyecto, conozco la Tercera División, porque he estado como director deportivo en el Cristo dos años y ha ascendido".