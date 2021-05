El Salamanca CF UDS quiere certificar su estancia en la Segunda RFEF de la próxima temporada. Los charros son virtualmente equipo de dicha categoría y solo una catástrofe les haría descender dos categorías. Pero el técnico Lolo Escobar ya ha dejado claro que deben salir a ganar y así no tendrán que mirar otros resultados.

“Me gustaría que fuera algo parecido a lo de Unionistas y lo del Oviedo B. Un ambiente que convierta al equipo casi en invencible. Me gustaría irme con los tres puntos y con una racha de doce partidos sin perder”, explica el técnico Lolo Escobar.



El entrenador del Salamanca CF UDS no podrá contar con Sepúlveda e Iván Casado y tiene lesionado a Nacho López, que ha forzado las últimas semanas. Pero el foco estaba en conocer si renovará por el club salmantino. “Ha habido un acercamiento con club. Me han preguntado si quiero seguir y yo les he respondido que sí. No hay ninguna oferta en firme. Me encantaría seguir aquí”, admitió Lolo Escobar en rueda de prensa.

Enfrente un Sporting B que ya no se juega nada pero buscará el domingo, a partir de las doce del mediodía en el estadio Helmántico, sumar tres puntos más a su casillero para cerrar la temporada.