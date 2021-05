Los caminos del Salamanca FS y Tomás de Dios se separarán esta misma tarde. Una vez finalice el choque del equipo charro y se cierre la temporada, el técnico dejará de formar parte del club salmantino.

"Me voy con alegría. Veo que es un proyecto consistente que mira hacia arriba y es el mejor proyecto que hay de fútbol sala en Salamanca. Deseo que se disfrute del camino. Desde la lejanía voy a estar cerca. Por lo que me une a este club. Y por la figura de Juanlu. Lo que deseo es que nos encontremos en una cancha de élite frente a frente. Ha sido un privilegio que, seguramente, no pueda volver a disfrutar", expresaba en su última rueda de prensa.

Tomás de Dios llegó hace varias temporadas al equipo charro con el objetivo de meter al club en Segunda División B pero no ha podido culminar el proyecto. Ahora, el técnico tendrá que buscar un sustituto para intentar de nuevo el asalto de categoría en la próxima campaña.