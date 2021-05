​Abierto el plazo para solicitar las ayudas de emergencia social del Ayuntamiento de Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes presenta las ayudas de emergencia dirigidas a paliar y atender de forma temporal el abono de recibos de suministros energéticos de luz y/o gas, así como aquellas otras necesidades básicas de subsistencia de aquellas personas que no lo pueden hacer por sus propios medios.



Unas ayudas que aumentan la cuantía de 15.000 a 20.000 euros con respecto al año anterior, en el que se concedieron seis subvenciones, como explica la edil del área, Mari Cruz Gacho, “en previsión de que la situación de pandemia por la que estamos pasando pueda incrementar la demanda y solicitud de estas ayudas”.

Como prosigue la concejala, “estas ayudas de emergencia social vienen a complementar las ayudas de Diputación cuando las de la institución provincial son desfavorables por superar los baremos establecidos. El consistorio complementa con estas ayudas siempre que cumplan los baremos establecidos desde el Ayuntamiento”.

Además, continúa Mari Cruz Gacho, “es una ayuda dirigida a atender de forma temporal la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos, de aquellas personas que no pueden hacer frente a gastos específicos, considerados necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y que no puedan ser sufragados por sus medios, ni desde otros recursos sociales, ni, en ese momento, a través de la ayuda de terceros obligados legalmente, asumiendo, no obstante, el compromiso de solicitar dicha ayuda”. Asimismo, aclara, “para que podamos conceder esta ayuda es esencial que exista una necesidad básica y una urgencia social, entendiendo por necesidad básica, aquella necesidad relacionada con la subsistencia”.

Podrán percibir la ayuda económica las personas que hayan solicitado y tengan denegada la concesión de ayudas públicas o privadas para el mismo concepto objeto de esta convocatoria y que estén empadronados en el municipio con una antigüedad mínima de 6 meses, contados desde la presentación de la solicitud, además de no tener unos ingresos anuales superiores al importe equivalente al 1,3 del IPREM anual incrementados en un 20% por el primer miembro adicional, un 10% por el segundo, y 5% por el tercero y siguientes, hasta un máximo de 1,8 del IPREM.

Los interesados en presentar las solicitudes podrán hacerlo hasta el 10 de diciembre de 2021 en Servicios Sociales, situados en el edificio Sociocultural.