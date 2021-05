Lolo Escobar volvió a incidir en que le gustaría continuar en el Salamanca CF UDS y explicó qué le ha pedido al club para seguir en el banquillo del estadio Helmántico.

Emocionado. “No encuentro las palabras para explicarlo. Además de lo que he visto fuera del campo, también he visto resumido en el terreno de juego lo que hemos trabajado. Y todo acompañado por una grada volcada. Esta afición es de otra categoría”.

Renovación. “A mí me gustaría. Estamos trabajando en ello. A ver si llegamos a puntos de encuentro. El club tiene una postura y yo otra. En toda negociación, las dos partes tienen que ceder en cosas”.

Sus peticiones. “A mí me gustaría seguir en el Salamanca pero también quiero tener tranquilidad. Es un sitio muy caliente y han pasado nueve entrenadores en tres años. Cuando vine, el cuerpo técnico me dijo “aquí la maleta hecha”. Quiero que haya un cuerpo técnico a conciencia y que vayamos todos de la mano. Eso es lo que me gustaría”.