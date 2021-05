Los aficionados del Salamanca CF UDS dejaron clara su postura sobre el entrenador de la próxima temporada. Al grito de "Lolo, quédate" se movió el último choque entre el equipo charro y el Sporting B.

Lolo Escobar, al término del encuentro, reconoció que había habido un acercamiento en los últimos días con Rafa Dueñas para su renovación. “A mí me gustaría. Estamos trabajando en ello. A ver si llegamos a puntos de encuentro. El club tiene una postura y yo otra. En toda negociación, las dos partes tienen que ceder en cosas”, admitía el extremeño.

La pregunta de SALAMANCA24HORAS fue clara: ¿Cuáles son tus peticiones? “A mí me gustaría seguir en el Salamanca pero también quiero tener tranquilidad. Es un sitio muy caliente y han pasado nueve entrenadores en tres años. Cuando vine, el cuerpo técnico me dijo “aquí la maleta hecha”. Quiero que haya un cuerpo técnico a conciencia y que vayamos todos de la mano. Eso es lo que me gustaría”, concluyó Lolo Escobar.