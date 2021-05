Uxío da Pena no seguirá en el Salamanca CF UDS: "Mi etapa en el club se ha acabado, es realidad"

Uxío da Pena puso punto y final a su etapa en el Salamanca CF UDS. El delantero gallego marcó su primer tanto de la temporada para despedirse del público del estadio Helmántico.

"Estoy muy agradecido a Manuel Lovato por la oportunidad que me dio de firmar aquí y renovarme la misma noche que me rompí el cruzado. Y por todo lo que ha hecho por este club. Mi etapa en el club se ha acabado, es realidad. Creo que lo bonito es que no nos vamos con ningún rencor por ambas partes. Le deseo lo mejor a este club, a todos mis compañeros y al cuerpo técnico", expresó el gallego en la rueda de prensa postpartido.

El delantero fue sustituido en la segunda mitad y se llevó una gran ovación de todo el público. Uxío ha dejado huella en la afición del Salamanca CF UDS.