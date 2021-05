Paco Marhuenda: "Lo de tener un mes de vacaciones en este país es una barbaridad"

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), trabajar más de 55 horas a la semana aumenta el riesgo de muerte. Infartos y problemas de corazón están relacionados en muchos casos con ese exceso en la carga de trabajo. Sin embargo, no a todo el mundo parece importarle.

Es el caso del periodista Paco Marhuenda, que en un debate sobre el tema de los peligros de trabajar demasiado en el programa Liarla Pardo (La Sexta), hizo un alegato contra las vacaciones.

"¿Y en EEUU cuándo hacen vacaciones?", dijo en un momento dado sobre la competitividad Marhuenda, a lo que la presentadora, Cristina Pardo, reaccionaba riendo, y adelantándose: "Paco ahora no hagas un alegato contra las vacaciones, lo que faltaba".

Tal y como publica 20minutos, Marhuenda dijo: "Lo de este país de tener un mes de vacaciones es una barbaridad". Ante las burlas de sus compañeros de debate, reaccionó con un "así está España de poco competitiva, pero ánimo campeones".

Tras un vídeo en el que se le preguntaba a viandantes sobre el tema, Marhuenda volvía sobre el tema, ejemplificando en él mismo su siguiente tesis: "Siempre se puede trabajar de lo que a uno le gusta". Cristina Pardo lo negaba, pero él insistía: "Siempre puedes".

"Hace años me ofrecieron ser miembro de un gabinete de abogados, cuando dejé la política, pero dije que no. Me han ofrecido cosas que hubiera ganado bastante, pero a mí lo que me gusta es el periodismo y la universidad", hacía ver, como si su caso fuera aplicable a todo el mundo, cosa que negaban otros colaboradores.

"La mayoría de la gente trabaja muchas más horas de lo normal, en aquello que no les gusta y sin más remedio que echar más horas", le decían, pero el periodista argumentaba que si alguien trabaja en algo que no le gusta es porque quiere complacer a otros. "Respondemos a estereotipos, si tu padre es tal, tienes que hacer eso y complacerlos".