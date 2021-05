Si notas estos síntomas deberías evitar ponerte al volante

Antes de coger el volante es importante estar al 100%, para tener todos los reflejos y toda nuestra concentración en la carretera con el fin de reducir los peligros al volante. Esto es algo difícil de conseguir ya que la mayor parte del día nos la pasamos en el trabajo o estudiando y es muy probable que cuando cojamos el coche estemos cansados, tengamos sueño y muchas historias en la cabeza. Eso se debe principalmente a que estamos de allá para acá todo el día, deprisa y corriendo básicamente, y el estrés pasa factura en todos los ámbitos de nuestra vida.

Desde la DGT recuerdan 5 señales a las que debemos prestar mucha atención si nos disponemos a coger el automóvil y salir a la calle:

1. Los bostezos continuados: bostezar una vez tras otra se debe a dos motivos, el cansancio y el sueño, ambas señales que nos piden a gritos no coger el automóvil, sobre todo para viajes largos porque por supuesto habrá quien diga, “yo me veo en la obligación de coger el coche cansado/a todos los días porque no vivo en la ciudad y me tengo que desplazar en coche hasta mi residencia”. Pues bien en ese caso puedes tomarte un buen café, un refresco de Coca-Cola, escuchar música energética, beber agua o masticar un chicle por ejemplo a fin de estar entretenido y no dormirte a la primera de cambio.

2. La falta de concentración: este síntoma también se debe al cansancio o a tener demasiadas cosas mente que hace que nos olvidemos de que estamos en carretera, lugar donde no solamente ponemos en riesgo nuestra propia vida, también la de otros muchos usuarios que se encuentran circulando por la vía.

3. La pesadez en los párpados o el picor en los ojos: esto puede hacer que no enfoques bien y comiences a ver borroso que es otro de los síntomas que nos indican que es hora de descansar. Por lo que si nos encontramos en un viaje largo se hace conveniente parar y dormir un rato o simplemente despejarse.

4. Los cambios en la postura: el conocido como “culo inquieto” mientras estamos conduciendo nos avisa de que nuestro cuerpo necesita un respiro y hay que estirar las piernas, de lo contrario puede hacer que nos distraigamos y suframos un golpe.

La diferencia entre tomar nota de estos síntomas y actuar o no está en evitar un gran susto, del que podemos arrepentirnos para los restos, siempre y cuando eso no nos cueste la vida y podamos por supuesto contarlo.