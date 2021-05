Mitos sobre cargar el teléfono por la noche

¿Cuántas veces te han dicho que no cargues el teléfono por la noche porque es malo? Seguro que esta es una creencia que has escuchado la mayor parte de las veces que has tenido que cargar el móvil por la noche mientras duermes y hay alguien a tu lado, sobre todo si son tus padres o tus abuelos, es típico de las anteriores generaciones. Pero ¿es verdad todo lo que se ha dicho sobre esto?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la mayoría de estos mitos algún día fueron verdad, pero muy probablemente ahora mismo no. Pues bien eso de que “dejar cargando el móvil por la noche es malo” tan solo es un mito que se suma a otros tantos, como el de que es mejor poner el móvil a cargar cuando está en 0% de batería, ya que actualmente la mayoría de los smartphone a la venta tienen incorporado un sistema que paraliza la carga en el momento en que llegan al 100% de batería, sin necesidad de desconectar el cable del teléfono. Así que si dejas cargando el móvil mientras duermes no le va a pasar nada fuera de lo normal, solamente se va a cargar lo necesario. Otro de los mitos más comunes es cerrar las aplicaciones antes de ponerlo a cargar, algo que no es necesario.

Aunque los expertos sí recomiendan dejar la batería en un rango de carga entre el 50 y el 80%. También es cierto que los periodos largos de batería provocan que esta se caliente más y se degrade en un periodo más corto de tiempo. Otro consejo que recomiendan algunos expertos es que si pensamos dejar el móvil cargando toda la noche es mucho mejor enchufarlo al USB del ordenador que a la luz, evitando así que la batería se sobrecargue.