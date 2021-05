​Más de 3.000 sanitarios contratados para luchar contra el coronavirus, despedidos por WhatsApp

Ya hace más de un año que se declaró la emergencia nacional y mundial por la pandemia del COVID-19. Un tiempo en el que nuestras vidas han cambiado por completo, y que podría haber sido mucho más complicado de no haber sido por el gran trabajo desarrollado por los sanitarios, que incluso les valió un reconocimiento por exponerse al virus por salvar vidas.



Sin embargo, y por mucho aplauso que se llegara a dar en su momento a las 20 horas, parece que según va mitigando la pandemia se les vuelve a dar un trato despectivo y similar al que tenían antes de la llegada del coronavirus. O, al menos, eso ocurre en algunos sitios, como en la Comunidad Valenciana, donde más de 3.0000 sanitarios que fueron contratados para reforzar el sistema sanitario ante el aumento de la presión asistencial han recibido un WhatsApp o un SMS en el que se les comunica que no se les renovará el contrato este 31 de mayo, fecha en el que les finaliza.

Así informa el diario ABC, que señala que la gerencia sanitaria de la Comunidad Valenciana está poniendo diversos mensajes a los sanitarios, tildándoles de “héroes” y dándoles las gracias por su trabajo, pero comunicándoles que no continuarán trabajando a partir del próximo lunes.

Los sindicatos han lamentado este “recorte” de la Generalitat, pese a que se mantendrán más de 6.000 de los 9.000 contratos creados para hacer frente a la pandemia. Eso sí, lo cierto es que muchos profesionales, que ni han recibido un SMS o WhatsApp ni han hablado con su coordinador del centro sanitario, desconocen cuál será su futuro o si se encuentran entre los renovados.

Por su parte, el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia ha lamentado esta práctica “ofensiva” de las direcciones de algunos hospitales para comunicar la no continuación de los profesionales, lo que les está convirtiendo en sanitarios “de usar y tirar” que no tienen “garantías de estabilidad ni futuro”. También han recordado que la campaña de vacunación no es el “mejor momento” para prescindir de estos 3.000 profesionales.