Hacer contouring con crema solar es la nueva peligrosa moda de TikTok

El contouring es una técnica muy conocida que utiliza el maquillaje para realzar la estructura facial. Su origen se remonta al año 1500 y empezó a ser usado por los actores teatrales, no es algo que inventaran las Kardashian. Sin embargo sí es algo que empezaron a poner de moda personajes famosos como ellas. Una moda que ya no tiene solamente como ingrediente principal el maquillaje. Ahora, siguiendo las pautas de TikTok esta técnica ha incorporado un nuevo matiz, se realiza con crema solar. Una tendencia de la que ya advierten los expertos que no es nada recomendable.

En la recta final del confinamiento se incrementó esta moda que consiste en tomar el sol aplicándose protección solar, hasta ahí todo normal. Pero hay una excepción donde entra en juego el contouring. Se trata de aplicar la crema por zonas, no por toda la cara, así en aquellas zonas donde no se ha aplicado la crema quedarán más oscuras, consiguiendo el efecto contouring de forma natural. Por aquel entonces el video difundido en TikTok se hizo viral, superando las 13 millones de visitas, sin embargo este método ha sido rechazado por los dermatólogos quienes han manifestado públicamente que se trata de una técnica peligrosa ya que puede provocar quemaduras en la piel, acelerar el envejecimiento, incentivar la aparición de arrugas y manchas en la piel e incluso puede dar lugar a tener cáncer de piel. Por ello recomiendan que para poner en práctica el contouring se recurra al método tradicional, con maquillaje, evitando así riesgos innecesarios en nuestra piel.





También es importante recordar que TikTok es otra red social y que no hay que seguir a pies juntillas lo que manden las últimas tendencias en redes, mucho menos cuando lo que está en riesgo es nuestra salud. En este caso nuestra piel, y hay que recordar que “la cara es el espejo del alma” por ello es importante cuidar nuestro rostro facial con mucho mimo.