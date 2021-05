El Gobierno confía en un acuerdo para prorrogar los ERTE, que se aprobará en un Consejo extraordinario “antes del próximo viernes”

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, vaticinó este martes que “habrá acuerdo” entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar nuevamente los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y explicó que ese acuerdo se tendrá que aprobar en un Consejo de Ministros extraordinario en esta semana, “antes del próximo viernes”.

Así lo dijo Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión ordinaria de los ministros, la última de este mes, en la que no se aprobó la prórroga de los ERTE ante el rechazo de CEOE a la última propuesta.

Montero fue preguntada sobre este punto y si el Ejecutivo está dispuesto a aprobarla, aunque no haya pacto con las partes. Respondió que no contempla “la posibilidad de que no haya acuerdo en el marco del diálogo social” y “habrá acuerdo, esto es lo que vaticino”.

La portavoz insistió en que “el Gobierno no tiene ninguna duda de que a lo largo de las próximas horas será posible alumbrar un nuevo acuerdo” y defendió la postura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de “poner más el acento en la reactivación económica”, con mayores incentivos para la salida de los trabajadores del ERTE. Destacó que “ahora nos encontramos en una situación radicalmente distinta” en la que “hay ya una mayor apertura de la actividad económica”.

Montero recordó que ya son ocho los acuerdos alcanzados en el diálogo social, “así que creo que tenemos el entrenamiento, el conocimiento y la confianza mutua para poder conseguir este nuevo acuerdo”. Señaló que se aprobará en un Consejo de Ministros, que ya será extraordinario, “antes del próximo viernes”, cuando “empiezan a entrar en colisión algunas de las medidas” de decretos de ERTE anteriores.

Fuentes del Gobierno comentaron que ese Consejo podría, incluso, celebrarse este jueves, y a más tardar el viernes, y que el acuerdo está prácticamente cerrado, a falta de consensuar las exoneraciones de cotización, aunque las posiciones en este momento son de máximos. El Ejecutivo va con unidad en esta negociación, según indicaron.

La actual prórroga de los ERTE finaliza su vigencia el próximo lunes, 31 de mayo, y el planteamiento es extender los expedientes hasta el 30 de septiembre. Patronal y sindicatos comparten la postura de que no se incentive más con mayores exoneraciones de cotización a la Seguridad Social las salidas de los ERTE que las permanencias en los mismos, a diferencia del posicionamiento del Gobierno de dar más exoneraciones para las salidas.