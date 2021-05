David Gallego hizo las maletas en el mercado de invierno y se marchó cedido de Unionsitas al Izarra. El futbolista charro necesitaba minutos y reconoce que la experiencia ha sido muy positiva. Ahora, una vez de vuelta al club blanquinegro, su intención es quedarse y jugar en Primera RFEF.

Un año con dos partes diferentes. "Empecé en Unionistas con mucha ilusión pero no salieron las cosas como esperaba y luego marché a Izarra. La verdad que estoy contento por cómo ha acabado el año".

Necesitabas minutos y en Izarra los has tenido. "Los jugadores necesitamos confianza y minutos. En Izarra los he encontrado. Ha sido una cesión muy positiva para mí. Es lo que hablé con el club porque en Unionistas no estaba teniendo minutos".

¿Por qué no contabas para Hernán? "Son decisiones del entrenador. El toma las decisiones en beneficio del equipo".

¿Cómo has sentido a Unionistas desde allí? "Han hecho una grandísima temporada aunque no han podido alcanzar los playoff. Pero eso no quita mérito a lo que han hecho. Viví el partido de Valladolid con muchos nervios".

¿Con quién has mantenido contacto? "He intentado mantenerlo con casi todos. Carlos de la Nava es mi amigo y con el que mantengo más relación. Pero también he hablado con Carmona, Nespral, Mario o Ramiro.

¿Alguien del club se ha puesto en contacto contigo? "Más allá del seguimiento normal, nadie del club se puso en contacto conmigo porque ahora están más parados".

La próxima temporada, Unionistas será el equipo referente de Salamanca. ¿Cuando fichaste pensabas que esto podía pasar? "Lleva muchos años trabajando muy bien. Estoy seguro de que no pesará ser el equipo referente la próxima temporada".

¿Cuál es tu objetivo para la próxima campaña? "Me fui a Izarra en busca de crecer como jugador. Creo que lo he conseguido. Vuelvo a Unionistas con toda la ilusión para encontrar mi sitio en el once titular".

Entiendo que solo tienes en la cabeza convecer al entrenador y formar parte de la plantilla. "Eso es. Estamos en una categoría muy bonita y estamos en un año muy ilusionante".