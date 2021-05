El mensaje viral en su esquela antes de morir: "Hermanos y familia que no se han preocupado en todos estos años que no se molesten en venir"

Normalmente, las esquelas se usan para notificar el fallecimiento de una persona, así como el día, lugar y hora de su entierro, para todos aquellos que quieran darle el último adiós.

Sin embargo, parece que se está extendiendo una práctica cada vez más frecuente: la de dejar un último mensaje de despedida en tu propia esquela, escrito claro antes de fallecer.

Según recoge La Vanguardia, este ha sido el caso de Don Antonio Martínez Barreiro, que a sus 92 años no dudó en dejar a sus allegados un último mensaje en su esquela, antes de fallecer.

La esquela empieza con la tradicional información del fallecimiento, así como los datos del velatorio y el entierro. Lo que no pasa desapercibida es la nota al final: "Hermanos y familia que no se han preocupado en todos estos años, que no se molesten en venir", sentenciaba la esquela.