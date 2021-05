​La directiva del Salamanca FF decide que Sergio Mata no continúe en el club: “Seguiré viendo al Salamanca Fútbol Femenino desde la grada”

Sergio Mata no continuará la próxima temporada en el Salamanca Fútbol Femenino. Así ser lo comunicó la directiva la pasada semana al entrenador, que también hace las funciones de coordinador. Pero, según reconoce Sergio Mata en SALAMANCA24HORAS, no se va con rencor y sí con la alegría que formar parte del club durante varias temporadas.



Último partido al frente del Salamanca FF. “Sí. Quería hacerlo público porque es bonito que nos podamos despedir. Me lo comunican a finales de la semana pasada y yo se lo trasladé a mi cuerpo técnico y mis jugadoras”.

Valoración de sus años en el club. “Lo valoro como algo espectacular. Soy muy del club. Es verdad que falta el partido de la próxima semana porque, en función del partido del domingo, veremos la clasificación final. Los resultados finales también mandan y sentencian”.

¿Por qué la directiva decide que no continúes? “Lógicamente, esto es como todo. Esa pregunta la debería de contestar el club. A mí me transmiten que hay que cambiar el aire en el vestuario. Ya sabemos que a veces se producen situaciones en los vestuarios que hay enfrentamientos cuando los resultados no acompañan. Son cosas del fútbol. La directiva tiene que tomar estas decisiones. Estoy muy agradecido de que me diesen la oportunidad”.

Cantera. “Poder dirigir a un equipo en esta categoría es muy bonito pero a mí me encanta la coordinación de la base. Cruzarte con los niños que están aprendiendo y disfrutando, es muy enriquecedor”.

Futuro. “Como le dije a la directiva, durante la temporada hubo una oferta y después ha habido un par de contactos más para todo el cuerpo técnico. Les quiero destacar. Pero yo estaba esperando a hablar con mi club. Ni siquiera me planteo si voy a seguir entrenando el año que viene. Seguiré viendo al Salamanca Fútbol Femenino desde la grada”.