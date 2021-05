​Álvaro Romero habla de sus opciones de volver a Unionistas: “Si tiene un buen proyecto deportivo y se me valora, no habría problema”

Álvaro Romero ha sido uno de los nombres más destacados en la Segunda División B la temporada pasada. El atacante sevillano salió cedido de Unionistas al Algeciras tras la polémica con el ya ex director deportivo Diego Hernansanz y ha cuajado una gran temporada en el equipo andaluz. Ahora, está a la espera de conocer si llegan ofertas de superior categoría, si el Algeciras paga su opción de compra (y llega a un acuerdo con el jugador) o si retornará a Unionistas, equipo en el que tiene un año más de contrato.



Has hecho una gran temporada en Algeciras. “A nivel individual y colectivo ha sido una gran temporada. Te queda con la espinita de no haber podido subir a Segunda”.

¿Cuánto duele quedarse a un paso del ascenso? “Duele mucho y quedará por mucho tiempo. Hasta que no empiece la próxima pretemporada no se quitará esa espinita”.

¿Por dónde pasa el futuro de Álvaro Romero? “No es algo que dependa de mí. Si por mí fuera, intentaré escalar divisiones hasta llegar a lo máximo. He estado muy a gusto en el Algeciras. No sé si contarán conmigo, creo que sí; y en Unionistas no tengo noticias”.

¿Te ves en Segunda División? “Es una categoría en la que ya he estado. Sí es cierto que hay interés y ha habido gente que ha estado viendo los partidos. No sé si algún equipo se animará a firmarme”.

El Algeciras cuenta con una opción de compra, pero también tendría que llegar a un acuerdo contigo. “El dinero no es lo que demando, sí el proyecto deportivo. Si el Algeciras tiene buen proyecto y se entiende conmigo, no pondría problemas siempre y cuando no llegue algo de superior categoría”.

¿Y volver a Unionistas? “Más o menos lo mismo. Si tiene un buen proyecto deportivo y se me valora, no como no se me valoró el año pasado, no habría problema. Como ciudad y equipo puede ser una buena opción”.

¿Con qué personas del club has mantenido contacto durante la cesión? “Con los compañeros del año pasado pero nadie de los que están arriba me ha escrito, salvo Sando. No me lo tomo a mal. No creo que nadie lo haya hecho con mala intención. Estos días comenzarán a mantener contacto entre agente y club”.

No sé si con el paso del tiempo has logrado entender qué pasó en Unionistas. “La verdad que no. Ni creo que lo entienda. Una vez que echan al director deportivo, me llegan muchos mensajes pidiéndome perdón y diciéndome que llevaba razón: gente del club, ex compañeros y gente de la plantilla”.

A inicios de la pretemporada anterior, habías hablado con el entrenador y los dos llegasteis al acuerdo de que ‘iríais de la mano’. “La idea era esa pero se metió el director deportivo de por medio. Lo que yo sé es que él dijo que no iba a jugar ni un solo minuto. Hernán y Sando mediaron para que el asunto no llegará a más”.

¿Crees que fue decisión del por entonces director deportivo? “Lo que tengo entendido es que fue una decisión única y exclusiva. Me deja fuera el director deportivo de la convocatoria de Burgos”.

La verdad solo tiene un camino... “Se ha visto. Al final, Unionistas tuvo que cesarlo por la situación con él y con los empleados del club. Me creo varias cosas que me cuentan que han pasado. Hay muchos compañeros que no hablan nada bueno de él”.

¿Crees que el club se arrepiente de esa situación y de haber defendido al anterior director deportivo? “No lo sé. No mando en esos aspectos. Pero creo que sí confiaron en una persona que no tienes las capacidades deportivas ni personales para estar ahí”.