Expertos insisten en la diferencia entre curación del cáncer y estar libre de la enfermedad a cinco años

Expertos participantes en el debate '¿Estamos preparados para hablar de curación en cáncer?', organizado por AstraZeneca en colaboración con la Cancer Support Community, han resaltado que "no es lo mismo estar curado que estar libre de enfermedad a los cinco años".

Si se presenta una remisión completa por cinco años o más, es posible que algunos médicos digan que un paciente se ha curado. Pero algunas células cancerosas pueden todavía permanecer en su cuerpo durante muchos años después del tratamiento. Estas células pueden causar que un día vuelva a tener cáncer.

La mayoría de los tipos de cáncer generalmente vuelven dentro de los primeros cinco años después del tratamiento. Pero también existe la posibilidad de que el cáncer vuelva más allá de ese período. Por esta razón, los médicos no pueden decir con seguridad que se ha curado. Lo más que pueden decir es que no hay signos de cáncer en ese momento. De hecho, los ensayos clínicos en cáncer que evalúan un fármaco suelen utilizar la supervivencia a cinco años como un indicativo de buena efectividad del medicamento.

En las últimas décadas se han visto grandes innovaciones en la atención del paciente con cáncer y numerosas mejoras en la detección precoz, que han transformado los resultados y la supervivencia de muchas personas que viven con esta enfermedad. Sin embargo, sigue habiendo lagunas importantes a la hora de llevar la promesa de la curación a todos los grupos de pacientes.

"Si tu cáncer no vuelve a los cinco años, la probabilidad de que vuelva es realmente bajo, pero depende del tipo de tumor. La mayoría no vuelven más allá de ese período pero algunos sí, y tenemos que ser conscientes de ello, también los pacientes", ha reflexionado el doctor Sanjay Popat, consultor torácico oncólogo médico en el Royal Marsden Hospital de Londres (Reino Unido).

En el encuentro, que se ha celebrado previo al mayor evento de investigación en cáncer, la Reunión Anual de ASCO 2021, el experto ha apuntado que "en algunos pacientes quizá el horizonte es de diez, quince o veinte años" para poder hablar de una erradicación de la enfermedad.

"Incluso cuanto más nos alejamos del tratamiento inicial, la preocupación persiste en los pacientes. Los médicos encontramos dificultades para decir 'este es el final' del cáncer, 'esto no va a volver'. Intentamos decirlo lo máximo posible pero no siempre es así. No es fácil decirle a un paciente que no sabemos lo que va a pasar en el futuro", ha reflexionado.

En este mismo contexto, el doctor Jonathan Spicer, director médico del Programa de Oncología Torácica de la Universidad McGill (Canadá), ha ejemplificado lo difícil que es afirmar con rotundidad si un paciente está curado o no de su tumor: "Vemos a gente que vive más de cinco años libre de la enfermedad que tuvieron metástasis y otra no, es difícil decir si están curados o no. Por ejemplo, cuando quitamos el apéndice a un paciente nunca hablamos más de si puede volver a salir".

Popat, por su parte, ha argumentado que la curación "significa diferentes cosas en diferente gente en diferentes puntos de su vida". "En personas jóvenes, es diferente a lo que significa en mayores. En ellos, la curación es completa erradicación y que no vuelva nunca, pero la cuestión es que eso es imposible. Los efectos secundarios que tienen que soportar los pacientes si queremos conseguir la erradicación son importantes", ha apuntado.

En cambio, ha comentado que los mayores que acuden a su consulta ven su enfermedad de otra forma. "Tienen una visión diferente de lo que significa la curación y cuáles son sons expectaciones para el futuro, para su vida familiar, y también del riesgo al que quieren enfrentarse en comparación con los beneficios que supone", ha remachado.