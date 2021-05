Instagram ya permite ocultar los likes en sus publicaciones con el fin de reducir la presión social

Las redes sociales se han convertido en una parte esencial de nuestra vida, tanto que parece que no podemos o mejor dicho, que no sabemos prescindir de ellas. El grado de absorción es tal que a veces somos incapaces de resistirnos a compartir una fotografía, por ejemplo de un atardecer o incluso de algo más personal, de un momento privado como por ejemplo puede ser un reencuentro.

Con acciones como estás sin ser conscientes de ello, nosotros mismos estamos vulnerando nuestra propia privacidad, estamos dando las llaves de nuestra propia vida a millones de personas que probablemente no conocemos de nada. Nuestra vida privada contiene información muy sensible por la que debemos velar. Con esto no quiere decir que esté mal compartir imágenes de nuestra vida, cada uno es libre de publicar el tipo de contenido que considere adecuado o pertinente. Sin embargo sí deberíamos de echar el freno de vez en cuando, sobre todo si lo que publicamos afecta a nuestro estado de ánimo.

Es sabido, ya que hay estudios que lo avalan, que a muchas personas les afecta especialmente el número de likes que alcanzan sus publicaciones o los comentarios que reciben. Por ello, la red social ha decido incorporar la opción de ocultar los likes, con el fin de que nadie pueda ver si la foto que has subido le ha gustado a mucha o a poca gente. Esta es un nueva opción que está siendo muy acogida por los usuarios de Instagram, y que además también se puede trasladar a Facebook. De esta manera lo que intenta la propia red social es quitar presión a los usuarios.

Ocultar el recuento de ‘me gustas’ es fácil, tan solo tenemos que ir hasta el post (imagen) que hemos publicado, hacer click en los tres puntos verticales que están arriba a la derecha de la foto y darle a la opción que pone “ocultar recuento de me gusta”. Ahí también veremos que Instagram ha incorporado la opción de “desactivar comentarios”. Esta opción la puedes activar o desactivar antes o después de haber publicado.

Referente a esto se hace necesario recordar el último recordatorio reciente que lanza la Oficina de Seguridad del Internauta sobre qué datos no debes compartir en Internet como es el correo electrónico, el número de teléfono, la dirección de casa, fotografías de menores, fotografías comprometidas, documentos personales o conversaciones privadas.