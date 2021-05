​Pescador: “Unionistas está preparado para la Primera RFEF”

La herida de los Anexos del José Zorrilla no se le cura a Unionistas. El club blanquinegro ya prepara la próxima temporada pero con el dolor de no haber entrado en los playoff de ascenso a Segunda División. El vicepresidente Roberto Pescador atiende a SALAMANCA24HORAS para explicar los próximos pasos que dará el club.



No sé si le encuentra explicación a lo que sucedió en Valladolid. “No mucha, la verdad. Creo que lo gestionamos bastante mal todos. Muy disgustado todavía. Era una oportunidad increíble para el club. He visto poco de los playoff porque me ha costado más que otras veces. Casi siempre veo todos los partidos pero este año no”.

¿Ha sido el palo más duro que ha sufrido Unionistas? “Yo creo que sí”.

La próxima temporada, Unionistas será el equipo referente del fútbol salmantino. ¿Presión u oportunidad? “Las dos cosas. Es presión porque tenemos una categoría nueva con muchas exigencias pero es una oportunidad para crecer más como club. Lo quiero ver más como una oportunidad que presión”.

¿Qué tiene que mejorar el club? “Hay que profesionalizarse más. Al final, cuesta mucho dar esos pasos y los recursos son limitados. Seguimos creciendo”.

Siempre hablan de profesionalizar el club. ¿Qué es profesionalizarlo? “Tampoco puedo concretar mucho. Igual que confías en profesionales en el área deportiva, también es el momento de captar profesionales en otros áreas: institucional, directiva… igual que hay director deportivo, tener director general”.

Estuvo en la reunión de la Primera RFEF. ¿Sabe algo más? “No sabemos mucho más. Sí hemos tenido alguna conversación con los responsables de la RFEF y está todo muy en el aire. Nos han convocado para una reunión el próximo miércoles. A todos los equipos de la Primera RFEF. Está todo muy en el aire. Es difícil avanzar con todas estas inquietudes”.

Uno de los puntos que más controversia generó fueron los ingresos por televisión. “Claro. Es que eso no es sencillo. Eso va a través de un tender, eso hay que aprobarlo en la Comisión de Valores… y después las ofertas de televisión. No sabemos cantidades que puedan ser y cómo se van a dividir esas cantidades. El reparto de esas cantidades sería una parte fija y otras por variables, según nos dijo al RFEF”.

También la situación de los jugadores sub 23. “Sí. Porque, al final, va todo unido. No diría que controversia, sino el no conocer la situación. También se habla de que puede haber salarios mínimos y tener ocho fichas sub 23 haría que solo pudieses tener quince fichas senior. Y esas fichas sub 23 estarían sobrevalorados. Si hay muchas fichas sub 23 en cada plantilla, hay un límite de jugadores con capacidad para jugar en Primera RFEF. No se sabe si va a mantener, hay rumores de que se va a bajar el número”.

¿Está preparado económicamente Unionistas para la Primera RFEF? ¿En cuánto estiman el aumento del presupuesto? “Sí. Unionistas está preparado para la Primera RFEF. El aumento del presupuesto va a depender de lo que se aumente los ingresos de televisión. En Unionistas hay cuatro patas de ingresos: socios, patrocinadores, ayuda institucional y, este año, el ingreso de la televisión. Podemos valorar los tres primeros, pero todavía no podemos calcular los ingresos de televisión”.

Unionistas siempre ha pagado al día. ¿Este año ya están finiquitados todos los jugadores también? “Sí, claro. El día después de jugar en Valladolid, se finiquitó a todos los jugadores”.

El club tiene abierto un proceso judicial contra el director deportivo Diego Hernansanz. “Dos cosas: creo que entenderás que habiendo un juicio pendiente, te puedo decir más cosas. Creo que es entendible también que los socios y los patrocinadores merecen una explicación. Y la entenderán. Siempre hemos dado las explicaciones. Las daremos en su momento. En segundo lugar, también hay que normalizar el hecho de que haya una denuncia de un trabajador cuando se despide, sea un club de fútbol o una empresa de fabricación de lonas. Si tiene un contrato y se le despide por ‘X’ motivos, el trabajador presenta una demanda para defender sus intereses. Nosotros defendemos que es justificado. También entiendo que es noticiable porque Unionistas es más noticiable que una empresa de lonas. Si hay un acuerdo anterior, no habrá juicio”.

¿Cree que desde el propio club se defendió al ex DD en comportamientos muy negativos? “No es momento para hablar de este tema porque estamos involucrados en un proceso y no es el momento. Creo que no debo hablar de eso”.

¿En el club estáis seguros de que jugaréis con público la próxima temporada en el Reina Sofía? “Yo espero que sí. Y eso es lo que se nos ha trasladado. Estamos trabajando desde hace varias semanas para que tengamos esa situación confirmada lo antes posible. Es una preocupación tanto de los aficionados como nuestra”.

¿Por qué creéis que Unionistas no llega a calar en la gran mayoría del fútbol charro? “No sé si es una mayoría extensa. Sí hay una división. Sí creo que nos tenemos que abrir más en la ciudad. Hay dos clubes de una cierta categoría y con un tamaño en la final y eso también divide a los aficionados. Sí creo que es necesario que el club intente abrirse más a la ciudad. Creo que es un buen momento para tratar de aunar de más esfuerzos y más gente. Vamos a estar en una categoría más atractiva con equipos como del Deportivo, Racing de Santander, quizá el Badajoz según el grupo. Nosotros hemos hecho autocrítica para mejorar muchas cosas y hemos aprendido para intentar que el club crezca en masa social”.

Desde dentro, ¿no os notáis muy lejos de muchas empresas, instituciones y aficionados de ‘a pie’? “Estamos muy cerca de muchas empresas, de muchos aficionados a pie… creo que podemos hacer más. Y con instituciones también estamos intentando resolver situaciones del pasado y mejorar las relaciones con todo el mundo. Es adecuado aceptar errores. No sé si la palabra es mejorar u optimizar relaciones con todo el mundo”.