Con motivo del Día Nacional del Celiaco, 27 de mayo, la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) ha querido aprovechar para centrarse en aquellas personas que padecen esta enfermedad que son el 1% de la población de nuestro país. Una enfermedad de la que recalcan que está infradiagnosticada, ya que por cada caso diagnosticado hay otros cinco sin detectar. Esto es así porque una gran parte de los afectados son asintomáticos, es decir, no presentan síntoma alguno.

La celiaquía es una enfermedad que puede aparecer en cualquier etapa de la vida, a cualquier edad, no necesariamente tiene que ser diagnosticada en la etapa infantil. Es más al 70% de los pacientes se le diagnostica esta enfermedad cuando ya han alcanzado los 20 años.

Según el portal Saludadiario.es “la celiaquía es una patología autoinmune que produce una intolerancia permanente al gluten”, y una enfermedad como ya hemos dicho que puede ser asintomática “los pacientes con enfermedad celiaca subclínica son aquellos que no tienen síntomas digestivos o extradigestivos o en los que sus síntomas están por debajo del umbral de detección clínica, es decir que no son suficientes como para sospechar e iniciar el algoritmo diagnóstico para descartar la enfermedad celiaca”, según ha dado a conocer 20minutos. Por supuesto estos pacientes son los más difíciles de detectar, lo que no quiere decir que en estos casos la enfermedad sea menos peligrosa, al contrario, ya que estas personas seguirán consumiendo gluten sin darle importancia dañando cada vez más a su organismo. De hecho “entre el 70 y el 80% de las personas con enfermedad celiaca siguen sin estar diagnosticados”.

Por este motivo, desde la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) piden prestar más atención a síntomas como el dolor abdominal, la diarrea, la distensión abdominal (vientre lleno y apretado), el estreñimiento alternado con diarrea, la anemia no aclarada, los abortos repetidos, la osteoporosis, la dermatitis herpetiforme, las ulceras orales continuas etc.