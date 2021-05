Kike López ascendía el pasado domingo con el Ibiza a Segunda A y el miércoles se despedía del club azulón. El futbolista charro reconoce que se esperaba la decisión y ahora valorará las ofertas que lleguen próximamente. Además, como reconoce en SALAMANCA24HORAS, está muy cerca del día a día del fútbol salmantino.



Ascenso. “Era algo que podía pasar y me quedo con todo lo bueno que he vivido. Vivir un ascenso en algo imborrable e inolvidable. Es un paso más en mi carrera”

Despedida del Ibiza. “Cuando terminó el playoff y veo que el club no me había dicho nada, me quise quitar las dudas de la cabeza. Hablé con Fernando Soriano y con el entrenador y me lo comunicaron. Ahora sé que tengo que encontrar un buen proyecto. No ha sido un palo porque ya lo intuía. No pasa nada, sé cómo es el Ibiza y la ambición que tiene. Me siento orgulloso de haber formado parte de este equipo durante dos años”

Futuro. “No lo sé. Es una incógnita muy grande. Llevo un día en el mercado. Espero que salgan cosas muy bonitas de cara a la temporada que viene. Elegiré el proyecto más ambicioso”.

Primera RFEF. “Es un acierto. Siempre lo he dicho: la Segunda B con ochenta equipos era demasiado. La Primera RFEF va a subir el nivel y va a haber mucha competencia. Dentro de un par años le daremos la importancia que tiene”

Fútbol charro. “Lo sigo mucho. Tú lo sabes perfectamente. La temporada de Unionistas es de matrícula y solo le faltó ponerle la guinda de entrar al playoff. Y con el Salamanca creo que ha salvado una temporada que se avecinaba muy mala. Quedarse en Segunda RFEF es un paso importante porque pudo ser peor. Estuvo a punto de descenso a la quinta categoría. Ojalá tanto Unionistas como Salamanca tengan un buen proyecto. Y también ojalá el Guijuelo suba el año que viene”.