Las Urgencias de Salamanca perderán a casi la mitad de sus médicos en un periodo de 5 a 10 años

Durante la mañana de este jueves los médicos de Urgencias del Hospital Universitario de Salamanca se han manifestado a las puertas del servicio para denunciar que el Sistema Público de Salud español siga sin reconocer la urgenciología como una especialidad más. Una actuación que ha tenido lugar en todos los servicios de Urgencias del país a la misma hora y en el que se ha procedido a leer un comunicado conjunto elaborado por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES).

Una veintena de profesionales sanitarios se han manifestado frente al centro asistencial local reclamando la necesidad de implantar de forma perentoria este servicio, que sí está reconocido en el resto de los países del entorno europeo con excepción de Portugal, Chipre, Austria y nuestro propio país.

Rafael Borrás, jefe del servicio de Urgencias en el Hospital Universitario de Salamanca, afirmó que la necesidad de crear y reconocer esta especialidad es algo que no puede postergarse más, especialmente en situaciones como las que se viven en Salamanca, donde “casi el 40% de la plantilla se va a jubilar en 5-10 años y no tenemos recambio”. Actualmente, según informa el médico salmantino, el Servicio de Urgencias al no contar con especialidad propia se nutre principalmente de los servicios de Medicina Interna y Familia, encontrando a un personal no especializado que se tiene que ir haciendo al trabajo de emergencias según desarrollan la labor.

Asimismo, la pandemia ha aumentado la carga de trabajo a los siempre exigidos servicios de emergencia y al no haber una especialidad médica reconocida “no hay personal sanitario que desee acceder por que ahora tenemos mucho más trabajo”.

Regreso a cifras de atención prepandemia

Con el fin del estado de alarma y la reducción de los casos por coronavirus, los servicios de Urgencias de Salamanca están retomando los porcentajes de atención de emergencias no COVID-19. “Actualmente, en el Hospital Universitario estamos al 85% de actividad, unas cifras similares a las que veníamos registrando antes del inicio de la crisis sanitaria del coronavirus. Venimos atendiendo en estas últimas semanas en torno a 400 emergencias durante la jornada, esta misma semana hemos llegado a atender a 420 pacientes.

Los urgenciólogos piden que la atención primaria sea abierta

Una de las reclamaciones más antiguas de los trabajadores de Urgencias es que la atención primaria, el médico de cabecera, también sea un servicio abierto al igual que lo es el de Emergencias. Es decir, que los pacientes puedan acudir al médico de familia sin necesidad de una cita previa si requieren una atención inmediata, pero cuando no se trate de una emergencia.

“Actualmente hasta el 50% de las atenciones que realizamos en Urgencias corresponden a patologías no graves, que no es para lo que está destinado nuestro servicio, porque los pacientes no disponen de la posibilidad de ser vistos por su médico de cabecera de forma espontánea. Esas dolencias correspondientes a la atención continuada, que son patrimonio de la atención primaria, se trasladan a urgencias, impidiendo que otras situaciones de emergencias se vean obligadas a esperar”, reclama Rafael Borrás, jefe del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Salamanca.