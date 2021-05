El alcalde García Carbayo recibe a la promesa del motociclismo nacional

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca acogió este jueves a Sergio Verdugo. El niño, de diez años, es un motociclista con un futuro muy prometedor y puede erigirse en los próximos años como una de las joyas en el motociclismo nacional.

El alcalde Carlos García Carbayo se mostró muy orgulloso de recibir a un deportista tan joven y con un futuro tan prometedor. "Recibimos a un campeón. Eres un gran motorista pero también un niño. Con solo diez años tenemos aquí a una persona que se sube a la moto y lo da todo. Sergio me regaló un póster dedicado y lo veo todas las mañana. Le hemos puesto un marco. Queríamos darle más brillo al póster y está enmarcado en mi despacho", ha asegurado el alcalde.

El joven Sergio Verdugo le regaló una gorra firmada al propio García Carbayo. Además, y a pesar de su corta edad, se le vio muy suelto antes las preguntas de la prensa: "Este fin de semana estuve en Jerez con buenas sensaciones y aprendiendo. Nos subimos al tercer cajón del podio. Del 10 al 13 de junio será mi próxima carrera. Lo que más me gusta es montarme en la moto y hacer amigos. El que más me gusta es Marc Márquez. He tenido algunas caídas. Los estudios los llevo al día y hago los deberes en los circuitos".