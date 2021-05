Igea descarta que “oficialmente” se hayan registrado incidencias en Urgencias del Hospital de Salamanca por falta de ambulancias

A su juicio, unas fotografías a las que se refirió Igea y que han salido publicadas en medios de comunicación, “solo muestran la zona del pasillo de espera de pruebas, no de Urgencias, y la zona de espera de pacientes de ambulancias”. “No son demostración de colapso”, defendió Igea, quien no negó que “existan ciertos incidentes, pueden ser otra cosa, pero no están registrados”.

En todo caso, señaló que la Gerencia de Salamanca “está sobre ello” y se ha celebrado una reunión con la concesionaria de ambulancias para estudiar la situación y se aprobará un plan al respecto. Por último, rogó que “se continúe preservando la intimidad de los pacientes”.