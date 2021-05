Igea rechaza que las medidas anticovid en la hostelería conllevaran sanciones o cierres definitivos, sino “concienciar”

El vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, rechazó hoy que las medidas antocovid que se aplican en la hostelería autonómica se pusieran en marcha con el único fin de conllevar sanciones económicas e incluso el cierre definitivo de los establecimientos, si incurrían en faltas reiteradas, tal y como establecía la normativa aprobada hace dos meses. En este sentido, destacó que el grado de efectividad de esta medida solo pretendía “concienciar con el cumplimiento de las normas”.

Por ello, y aunque aseguró no disponer del dato de locales cerrados por ser repetitivos en las sanciones, Igea destacó que estas acciones “han ayudado a mantener y reducir” la incidencia del virus. “Nuestro balance es muy satisfactorio. No nos preocupa a cuanta gente molestamos o cuántos locales cerramos; no son objeto de ser punitivos o recaudatorios, sino si han conseguido su objetivo, que es el control de la incidencia acumulada. Y ahí, estamos satisfechos”, finalizó.