Casi 11 millones para la recogida selectiva de residuos urbanos especiales en la provincia para los próximos 10 años

La Diputación ha contratado el nuevo servicio de recogida selectiva de residuos urbanos especiales de papel-cartón, vidrio y envases de origen doméstico en la provincia por un importe de 10,9 millones de euros durante los próximos 10 años.

La propuesta, defendida por el diputado de Medio Ambiente, Román Hernández, en el pleno ordinario de este viernes correspondiente al mes de mayo, ha salido adelante con el respaldo del Grupo Popular, Ciudadanos y el diputado no adscrito y el voto en contra del Grupo Socialista. Como explicó Hernández, se aumentará la frecuencia de recogida para evitar el desbordamiento de los contenedores, con un servicio más rápido.

La petición realizada por el portavoz socialista, Fernando Rubio, para dejar sobre la mesa esta propuesta y trabajar en ella para llevarla a próximos plenos no fue admitida por el Grupo Popular. Rubio lamentó la falta de tiempo con el que han conocido las condiciones del contrato. "El trabajo técnico está bien hecho, pero no han contado con nosotros, es un plan poco moderno, no hay un plan de reciclaje moderno", lamentó el portavoz socialista.

Modificación de créditos por más de 1,8 millones

Un pleno más, la modificación de créditos ha generado un intenso debate entre populares y oposición. Mientras el diputado del PP, Antonio Luis Sánchez, ha defendido la ejecución de obras y planes por toda la provincia, Cs, PSOE y el diputado no adscrito han criticado la falta de previsión del equipo de Gobierno para aprobar créditos extraordinarios por importe de 73.000 euros y suplementos de créditos por importe de 1.182.000 euros.