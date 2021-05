Desde hace varias jornadas ya se ha venido alertando acerca de la peligrosidad de los retos de TikTok. El último que consiste en ponerse un piercing falso en el labio mediante dos bolas de imán, mientras se graba para ver la reacción de los padres, se ha saldado con dos intervenciones quirúrgicas, dos niños a los que le han tenido que extirpar parte de los intestinos.

Los dos casos han salido a la luz gracias a varios medios de comunicación de EEUU, ya que los dos incidentes han ocurrido en Reino Unido, donde dos menores han ingerido por accidente estos elementos. Motivo por el que los pequeños de 11 y 13 años tuvieron que ser intervenidos debido a una infección grave provocada en los intestinos.

Por ahora esta puesta en práctica no ha llegado a España, al menos no se tiene constancia de ello, aun así es importante que los padres y tutores de los menores conciencien a los niños para que no realicen este tipo de retos, ya que llevarlos a cabo atenta directamente contra la salud.