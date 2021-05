La humedad y el sol: los grandes enemigos de las especias

La humedad es la culpable de que muchos alimentos se degraden con mayor rapidez, especialmente aquellos productos más duraderos tienen un mayor peligro puesto que son los grandes olvidados. Es el caso de las especias.

Normalmente, las especias se guardan en tarros con el fin de que se conserven mejor y no se pierdan sus propiedades. Sin embargo, hay algo que no tenemos en cuenta cuando guardamos estos productos en los tarros, ya que nos despreocupamos, que es la humedad. La humedad es un factor a tener muy en cuenta puesto que es uno de los principales culpables de tener que tirar muchos alimentos, debido al cambio brusco de temperatura y a la aparición de bacterias que pueden ser muy perjudiciales para la salud.

Las especias son un imprescindible para muchos en la cocina, por ello es bueno conocer la mejor forma de conservarlas, con el fin de que no pierdan su sabor, ni tampoco sus propiedades, y para que por supuesto no dañen nuestras comidas. Un buen método para combatir la humedad es añadir un poco de arroz en bolsitas dentro de los tarros, con el fin de que no se mezcle. El arroz es un muy buen truco para combatir la humedad puesto que la absorbe. Por todos es sabido que introducir el móvil en un bol lleno de arroz cuando se nos cae al agua es un buen remedio para salvarlo.

Por otro lado, la luz solar perjudica a las especias ya que las seca, haciendo también que estas pierdan sus propiedades.